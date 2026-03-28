Οι Θάντερ ξέσπασαν στους Μπουλς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με μεγάλο comeback στο δεύτερο ημίχρονο, πήραν τη νίκη απέναντι στους Σικάγο Μπουλς με 131-113.

Οι Μπουλς προέβαλαν σθεναρή αντίσταση στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκαν με 62-67, όμως οι Θάντερ που προέρχονταν από την ήττα κόντρα στους Σέλτικς, ανέβασαν αισθητά απόδοση στο δεύτερο μέρος.

Οι Θάντερ που ήθελαν να αποφύγουν νέο κάζο και να μπουν σε περιπέτειες για την 1η θέση στη Δύση, ξέσπασαν στο δεύτερο μέρος και αφού έκαναν την ανατροπή, έφτασαν με μεγάλη άνεση στη νίκη.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Θάντερ, με τον Τρε Τζόουνς να ξεχωρίζει για τους Μπουλς έχοντας 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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