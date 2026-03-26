Έγραψαν ιστορία οι Τίμπεργουλβς στην νίκη επί των Ρόκετς: «Comeback» από το -13 στην παράταση! (vid)

Οι Τίμπεργουλβς κέρδισαν τους Ρόκετς (110-108) στη παράταση, επιστρέφοντας από το -13 (95-108) και έγιναν η πρώτη ομάδα στο ΝΒΑ που ανατρέπει διαφορά μεγαλύτερη ή ίση των δέκα πόντων στο έξτρα πεντάλεπτο, γράφοντας ιστορία.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κέρδισαν τους Χιούστον Ρόκετς του μοιραίου Κέβιν Ντουράντ με 110-108 (95-95 καν. δια.) μετά από παράταση, ανατρέποντας το εις βάρος τους -13 (95-108) κατά την διάρκεια του έξτρα 5' και έτσι έγραψαν ιστορία, καθώς έγιναν η πρώτη ομάδα στο ΝΒΑ που κατάφεραν να γυρίσουν παιχνίδι διαφοράς 10 ή παραπάνω πόντων σε αυτό το διάστημα.

Οι Ρόκετς ξέφυγαν με 108-95 στο πρώτο δίλεπτου του έξτρα χρόνου με 13-0 σερί, ωστόσο οι «Λύκοι» αντέδρασαν και με τους Κόνλεϊ και ΝτιΒιτσέντζο να βάζουν μεγάλα σουτ, μείωσαν στους 5 (108-103) σε μόλις 1'. Το Χιούστον αστόχησε στην επίθεσή του, ο Ντιβιτσέντζο ισοφάρισε με τρίποντο (108-108), ο Ραντλ ολοκλήρωσε το comeback (110-108) και στο τέλος ο μοιραίος Ντουράντ είχε 0/2 βολές. χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι σε νέα παράταση, «δίνοντας την νίκη στην Μινεσότα.

Δείτε το βίντεο της ιστορικής παράτασης: