Ναν και Χέις-Ντέιβις σημείωσαν 24 πόντους στα τελευταία 6 λεπτά του ματς με την Ντουμπάι!

Ο Παναθηναϊκός πήγε μεγάλο διπλό στο Σαράγεβο κόντρα στην Ντουμπάι (107-104), με τον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να «βομβαρδίζουν» στο φινάλε του αγώνα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τελευταία 6:15 της αναμέτρησης οι δύο σταρ του Τριφυλλιού, σημείωσαν συνδυαστικά 24 πόντους, σηκώνοντας το βάρος της επίθεσης του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σημείωσε 13 πόντους, ενώ ο Κέντρικ Ναν 11 με τους δύο Αμερικανούς του Τριφυλλιού να είναι οι μόνοι που σκόραραν στο φινάλε της αναμέτρησης