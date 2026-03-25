Ναν και Χέις-Ντέιβις σημείωσαν 24 πόντους στα τελευταία 6 λεπτά του ματς με την Ντουμπάι!

Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τελευταία 6:15 της αναμέτρησης οι δύο σταρ του Τριφυλλιού, σημείωσαν συνδυαστικά 24 πόντους, σηκώνοντας το βάρος της επίθεσης του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα, ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σημείωσε 13 πόντους, ενώ ο Κέντρικ Ναν 11 με τους δύο Αμερικανούς του Τριφυλλιού να είναι οι μόνοι που σκόραραν στο φινάλε της αναμέτρησης
A duo to talk about for a long time going forward— EuroLeague (@EuroLeague) March 24, 2026
⏭️ 24 PTS combined in the final 6:15 minutes #EveryGameMatters pic.twitter.com/Qh4OgKtaiH