Η death lineup του Παναθηναϊκού που «έλιωσε» τον Αστέρα και η απαράδεκτη εικόνα για 29 λεπτά

O Παναθηναϊκός έπαιξε με την φωτιά για 29 λεπτά, αλλά βρήκε μια πεντάδα που διέλυσε τους Σέρβους. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει ένα παιχνίδι που ήταν οριακό για την συνέχεια του στην διοργάνωση και το κυνήγι της εξάδας. Το έκανε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, που έχει ποιότητα και βάθος, αλλά ακόμα δεν έχει την προσωπικότητα να αντισταθεί σε ένα φλεγόμενο γήπεδο. Τα παιχνίδι χωρίζεται σε δύο μέρη που και τα δύο είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι από το ξεκίνημα μέχρι το 28ο λεπτό και το υπόλοιπο από εκείνο το σημείο μέχρι το τέλος. Πολλά συνέβησαν για να αλλάξει η εικόνα της αναμέτρησης, αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά.

Ανέτοιμος πνευματικά, χωρίς πλάνο

To ματς ξεκίνησε όπως τα περισσότερα ματς του Παναθηναϊκού στην έδρα του, με τους παίκτες να αδυνατούν να προσαρμοστούν για άλλη μια φορά στις συνθήκες του αγώνα. Ο Αστέρας είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, που είναι δεδομένο ότι θα παίξει φύζικαλ μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι έτοιμος πνευματικά και σωματικά, ότι θα χρειαστεί να μελανιάσει το σώμα σου. Αυτό δεν συνέβη, ίσα ίσα οι παίκτες των πρασίνων έβλεπαν τον Μακιντάιρ να παίζει ως prime Καλάθης, σκοράρει και να κάνει σμπαράλια την πικ εν ρολ άμυνα του Παναθηναϊκού. Οι ψηλοί του Αστέρα είτε έκοβαν στο καλάθι μετά το σκριν και δεν έβρισκαν κανέναν μπροστά τους, είτε στο short roll έκαναν ένα εύκολο φλόουτερ και σκόραραν.

Καμία επικοινωνία, ανύπαρκτες περιστροφές, μια εικόνα που την έχουμε δει στα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στον αντίποδα, η επίθεση των πρασίνων, ήταν στατική, είχε σοβαρά προβλήματα με την άμυνα αλλαγών και το μέγεθος των πεντάδων του Αστέρα, αφού δεν μπορούσε να βρει πλεονέκτημα σε κανένα μισμάτς. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στο Λεσόρ μέσα στο καλάθι αφού οι παίκτες του Ομπράντοβιτς, έδωσαν πολλές μάχες για να βγαίνουν από μπροστά και έτσι έμεναν μόνο οι ατομικές εμπνεύσεις κάποιων παικτών. Ο Χέις-Ντέιβις, για πολλά λεπτά έκανε προπόνηση cardio, πηγαίνοντας πάνω κάτω στο γήπεδο, χωρίς να παίρνει μπάλες στα σωστά σημεία, εκτός από φάσεις που πήρε με τσαμπουκά ο ίδιος για να πάρει προσπάθειες.

Το οξύμωρο είναι, ότι ο Αστέρας είναι μια πάρα πολύ καλή αμυντική ομάδα, όμως επιθετικά είναι μέτριος και κάτω. Παρόλα αυτά, μπόρεσε να βάλει 48 πόντους στο ημίχρονο, χωρίς να είναι εύστοχος στα πολλά σουτ που βρήκε από την περιφέρεια. Η Τρίτη περίοδος ήταν ακόμα χειρότερη για τον Παναθηναϊκό, με τον κόουτς Αταμάν να δοκιμάζει μια πεντάδα με Σορτς, Σλούκα και Ναν, που είχε καταστροφικά αποτελέσματα, με την διαφορά να πηγαίνει στο -12. Κάπου εκεί σήμανε συναγερμός, αφού και ο κόσμος γιούχαρε για αυτό που έβλεπε αλλά και το μομέντουμ έλεγε 100% Αστέρας.

Η death-lineup που διέλυσε τον Αστέρα

Ο κόουτς Αταμάν, πήγε σε μια λύση που η αλήθεια είναι, την περιμέναμε από την πρώτη μέρα που αποκτήθηκε ο Χέις-Ντέιβις, δηλαδή, ένα σχήμα με δύο γκαρντ (Σλούκα, Ναν) και τρεις φόργουορντ (Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο, Χέις-Ντέιβις). Μια πεντάδα, που μπορεί να παίξει 5-out, να έχει καλές αποστάσεις, την ώρας που όλοι απειλούν από την περιφέρεια, ώστε να ανοίξουν διαδρόμους στην ρακέτα.

Η έμπνευση αυτή αποδείχτηκε καταλυτική για να γυρίσει το παιχνίδι και τελικά ο Παναθηναϊκός να κερδίσει και με διαφορά. Όπως βλέπετε και στην κάρτα, η διαφορά που έκανε αυτή η πεντάδα είναι ακραία για τόσα πολλά λεπτά συμμετοχής (11:05). Το +100 net rating είναι από μόνο του εξωφρενικό, αλλά η εικόνα είναι ότι το γήπεδο έγειρε. Το σχήμα αυτό μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην άμυνα, να βγάλει ένταση και με X-Factor τον Ρογκαβόπουλο που ήταν εξαιρετικός, κλείδωσε το στεφάνι του Παναθηναϊκού με τους παίκτες του Αστέρα να πίνουν θάλασσα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε αυτά τα 11 λεπτά, ο Αστέρας έχει 3/11 δίποντα (27.3%), 2/9 τρίποντα (22.2%), δύο ασίστ και τέσσερα λάθη. Όταν γύρισε το μομέντουμ, οι ποιοτικοί παίκτες του Παναθηναϊκού βρήκαν τις λύσεις, κυρίως από το τρίποντο, με καλές αποστάσεις και με τον Κέντρικ Ναν, να μπορεί πιο εύκολα να πάει κοντά στο καλάθι, με τόσες απειλές γύρω του.

Ο Παναθηναϊκός βγήκε ζωντανός από το θρίλερ, που παραλίγο να του στοιχίσει την παρουσία του στην οκτάδα, όμως με αυτήν την εικόνα για 28 λεπτά, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Δεν μπορεί κάθε φορά, να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο για να αρχίσει να παίζει με μεγαλύτερη ένταση και να γυρνάει τα παιχνίδια. Ειδικά εκτός έδρας που δεν θα υπάρχει ο κόσμος να σπρώχνει, πρέπει να δείχνει πιο συμπαγές πρόσωπο. Η πεντάδα που έκλεισε το παιχνίδι, είναι μια καλή λύση, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει την απάντηση για όλα τα ερωτήματα.