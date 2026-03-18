Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση, αυτή την φορά εκτός έδρας, νικώντας τους Κινγκς (136-104), φτάνοντας τις 51 νίκες στη σεζόν.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο μπήκε από νωρίς αποφασισμένη, βάζοντας τον ρυθμό της και «χτίζοντας» σημαντική διαφορά ήδη από την πρώτη περίοδο.

Με ευστοχία από την περιφέρεια και πολυφωνία στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στο Σακραμέντο.

Κορυφαίος για τους Σπερς ήταν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, ανεβάζοντας την απόδοσή του σταδιακά στον αγώνα.

Σημαντική συμβολή είχαν επίσης οι Τζόνσον με 18 πόντους και Φοξ, που σημείωσε 15 πόντους μαζί με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Οι Σπερς κυριάρχησαν, φτάνοντας τη διαφορά ακόμη και πάνω από τους 40 πόντους, μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο σε διαδικαστικό.

Από την πλευρά των Κινγκς, ξεχώρισε ο Ρέϊναλντ με 32 πόντους και 9 ριμπάουντ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει τη βαριά ήττα της ομάδας του.