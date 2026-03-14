Ήττα «με κάτω τα χέρια» για την Βαλένθια στην Τενερίφη

Η Βαλένθια γνώρισε βαριά εκτός έδρας ήττα από την Τενερίφη με 89-71 για την 22η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Τενερίφη υποδέχτηκε την Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της ACB και πήρε μια μεγάλη νίκη. Η ομάδα του Τσους Βιντορέτα έκανε ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο (23-8) και πήρε διαφορά +20 στο ημίχρονο, την οποία διαφορά κράτησε μέχρι το τέλος και πανηγύρισε την νίκη με 89-71.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι μέχρι τα μέσα της περιόδου, εκεί όπου οι γηπεδούχοι πήραν ένα μικρό προβάδισμα με 19-16, πριν κλείσουν το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 25-20. Στην δεύτερη περίοδο πάτησαν γκάζι και με ένα απίθανο επιμέρους σκορ 20-4, ξέφυγαν στο +21 (45-24), «σοκάροντας» την Βαλένθια.

Στην τρίτη περίοδο οι «νυχτερίδες» προσπάθησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους ρίχνοντας την διαφορά στους 12 (50-38) όμως η Τενερίφη «χάιδεψε» ξανά λίγο το γκάζι και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 64-48. Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου προβάδισμα +20 (79-59) στα μέσα του δεκαλέπτου και ουσιαστικά «σφράγισαν» την νίκη τους.

Μεγάλη εμφάνιση από τους Τόμας Σκράμπ (16π. 6ρ.) και Ρόκας Γκιεντράιτις (14π. 2ασ.) που οδήγησαν την ομάδα τους στην νίκη. Για την Βαλένθια ξεχώρισαν οι Χάιμε Πραντίγια (17π.) και Ματ Κοστέλο (8π. 4ρ. 2ασ. ).

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 48-28, 64-48, 89-71