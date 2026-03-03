Προκριματικά Mundobasket: Οι 10 ομάδες που προκρίθηκαν στην δεύτερη φάση

Δέκα ομάδες έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους στην δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ευρώπη.

Οι Ισπανία, Γεωργία, Τουρκία, Βοσνία, Κροατία, Γερμανία, Ισραήλ, Πολωνία, Φινλανδία και Γαλλία, εξασφάλισαν την πρόκρισή τους δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της πρώτης φάσης.

Αναλυτικά η βαθμολογία σε κάθε όμιλο

Group A

Ισπανία 8 (4-0)* Ουκρανία 6 (2-2) Γεωργία 6 (2-2)* Δανία 4 (0-4)

Group B

Ελλάδα 7 (3-1) Πορτογαλία 6 (2-2) Μαυροβούνιο 6 (2-2) Ρουμανία 5 (1-3)

Group C

Τουρκία 8 (4-0)* Σερβία 6 (2-2) Βοσνία 6 (2-2)* Ελβετία 4 (0-4)

Group D

Ιταλία 7 (3-1) Λιθουανία 6 (2-2) Ισλανία 6 (2-2) Μεγάλη Βρετανία 5 (1-3)

Group E

Κροατία 7 (3-1)* Γερμανία 7 (3-1)* Ισραήλ 6 (2-2)* Κύπρος 4 (0-4)

Group F

Πολωνία 8 (4-0)* Ολλανδία 6 (2-2) Λετονία 5 (1-3) Αυστρία 5 (1-3)

Group G

Φινλανδία 7 (3-1)* Γαλλία 7 (3-1)* Ουγγαρία 6 (2-2) Βέλγιο 4 (0-4)

Group H