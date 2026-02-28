«Η Μπάγερν Μονάχου θέλει τον Κάτας στον πάγκο της»

Η Μπάγερν Μονάχου εξετάζει τις επιλογές για τον επόμενο προπονητής και φαίνεται πως ενδιαφέρεται για τον Όντεντ Κάτας.

Σύμφωνα με τη "Walla" στο Ισραήλ, οι Βαυαροί ενδιαφέρονται για τον άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Κάτας έφτασε κοντά στην αποχώρησή του από την «ομάδα του λαού» πριν από λίγους μήνες, όμως ο κόσμος της Μακάμπι και οι γηγενείς παίκτες της τον κρατήσαν στη θέση του.

Παρ' όλα αυτά, ουδείς γνωρίζει τι θα συμβεί στο μέλλον και αν ο ίδιος θα κάθεται στον πάγκο της ομάδας από το Τελ Αβίβ και τη νέα σεζόν.

Έτσι, η Μπάγερν έχει αρχίσει να... γλυκοκοιτάζει την περίπτωσή του, βλέποντας στο πρόσωπό του τον πιθανό διάδοχο του Σβέτισλαβ Πέσιτς.