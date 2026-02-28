«Η Μπάγερν Μονάχου θέλει τον Κάτας στον πάγκο της»

Σύμφωνα με τη "Walla" στο Ισραήλ, οι Βαυαροί ενδιαφέρονται για τον άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού.
Ο Κάτας έφτασε κοντά στην αποχώρησή του από την «ομάδα του λαού» πριν από λίγους μήνες, όμως ο κόσμος της Μακάμπι και οι γηγενείς παίκτες της τον κρατήσαν στη θέση του.
Παρ' όλα αυτά, ουδείς γνωρίζει τι θα συμβεί στο μέλλον και αν ο ίδιος θα κάθεται στον πάγκο της ομάδας από το Τελ Αβίβ και τη νέα σεζόν.
Έτσι, η Μπάγερν έχει αρχίσει να... γλυκοκοιτάζει την περίπτωσή του, βλέποντας στο πρόσωπό του τον πιθανό διάδοχο του Σβέτισλαβ Πέσιτς.