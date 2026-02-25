«Ο Μίντλετον αποφασίζει για την παραμονή του στο Ντάλας»

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν οι Ντάλας Μάβερικς αφήνουν τον Κρις Μίντλετον να αποφασίσει αν θέλει να παραμείνει στην ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν.

Στα χέρια του Κρις Μίντλετον είναι πλέον η παραμονή του παίκτη στο Ντάλας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Μαρκ Στέιν ο πολύπειρος γκαρντ θα αποφασίσει για την παραμονή του στους Μάβερικς και θα μπορούσε ενδεχομένως να μια ομάδα που διεκδικεί τίτλο.

Ωστόσο οι Μάβερικς έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να διατηρήσουν τον Μίντλετον και τη νέα χρονιά στο ρόστερ τους, με τον παίκτη να μένει ελεύθερος να το ερχόμενο καλοκαίρι.

Την τρέχουσα σεζόν ο Μίντλετον μετρά 10,9 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.