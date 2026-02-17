Μάβερικς: Ο Ίρβινγκ θα αποφασίσει αν θα αγωνιστεί ξανά φέτος

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν ο Κάιρι Ίρβινγκ θα αποφασίσει μαζί με τους Ντάλας Μάβερικς αν θα αγωνιστεί φέτος ή αν θα μείνει off για ολόκληρη την σεζόν. Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε πως οι «Μαβς» θα ήθελαν να μείνει εκτός ο 34χρονος, καθώς το επερχόμενο draft είναι το τελευταίο που ελέγχουν το first-round pick τους μέχρι το 2031.

Ωστόσο, δεν θα αποφασίσουν εκεί το μέλλον του αθλητή. Ο Ίρβινγκ θα έρθει σε επαφή με την διοίκηση της ομάδας και αποφασίσουν μαζί αν θα δοκιμάσει να αγωνιστεί φέτος σε μερικούς αγώνες ή αν θα μείνει όλη την χρονιά στα «πιτς» και θα επιστρέψει του χρόνου.

Θυμίζουμε πως πέρσι σε 50 ματς με τους Μάβερικς, ο Ίρβινγκ είχε 24,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ κατά μέσο όρο.