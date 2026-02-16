Γιαννόπουλος: «Σπίτι μου η Κρήτη, το καλύτερο μέρος στον κόσμο»

Ο Χάρης Γιαννόπουλο στις δηλώσεις του για το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε στην επιστροφή του στην Κρήτη,

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι πάρα πολύ ωραία. Νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου. Έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές στην Κρήτη. Είναι το καλύτερο και πιο όμορφο μέρος του κόσμου κατ’ εμέ, όλη η Κρήτη».

Για τη σημασία που έχει για την ομάδα το ταξίδι και η συμμετοχή στο Final 8: «Είναι μια ευκαιρία, καθώς έχουμε ένα ματς την εβδομάδα και ερχόμαστε σε ένα ταξίδι όλοι μαζί ως ομάδα. Έρχεσαι πιο κοντά με τους συμπαίκτες σου, περνάς χρόνο, δεθείς περισσότερο και ξεφεύγεις από την πίεση του πρωταθλήματος, όπου οι στόχοι για τους οποίους παλεύουμε είναι πολύ απαιτητικοί».