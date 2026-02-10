Ίνγκλις για Σάρας: «Μπορεί στο ΝΒΑ, είμαι σίγουρος ότι είχε ευκαιρίες»

Ο Τζο Ίνγκλις σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την πιθανότητα να αναλάβει ομάδα του ΝΒΑ στο μέλλον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Μundo Deportivo»:

«Νομίζω ότι θα μπορούσε. Εννοώ, είμαι σίγουρος ότι είχε ήδη ευκαιρίες. Δεν θα με εξέπληττε αν τις είχε απορρίψει για να παραμείνει εκεί που προφανώς λατρεύει να είναι προπονητής και έχει αποδείξει ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής.

Δεν νομίζω ότι έπαιξα κι εγώ γι' αυτόν, επειδή είναι κι αυτός τρελός (γέλια), αλλά θα μπορούσα να είμαι συμπαίκτης του. Προφανώς, ήμασταν συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα και το ίδιο ισχύει και για τη Φενέρμπαχτσε. Τον ακολουθώ εξαιτίας του και θαυμάζω την ικανότητά του, τον τρόπο που παίζει.

Κάνει εξαιρετική δουλειά, κερδίζοντας την Euroleague και την πρόοδό του από τη Ζαλγκίρις στην Μπαρτσελόνα και τώρα στη Φενέρμπαχτσε, οπότε είναι απίστευτο, είναι εκπληκτικό να το βλέπεις. Ακόμα μιλάω μαζί του, ανταλλάσσουμε μηνύματα κατά καιρούς, θα πρέπει να πάω στη Φενέρμπαχτσε και να τον επισκεφτώ στο ταξίδι».