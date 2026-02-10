Προμηθέας: Νέο πρόβλημα με ΜακΚόλουμ, επέστρεψε ο Καραγιαννίδης - Γυρίζει και ο Χάμοντς

Νέο πρόβλημα στον Προμηθέα με τον Κένταλ ΜακΚόλουμ να υποβάλλεται τελικά σε αρθροσκόπηση.

Ο άσος των Πατρινών το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο και το ιατρικό επιτελείο του Προμηθέα αποφάσιε να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για να επιστρέψει στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ο Ρομπ Γκρέι συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά το κάταγμα που έχει υποστεί και υπάρχουν ελπίδες και για εκείνον ότι θα προλάβει το φινάλε της περιόδου.

Τα ευχάριστα έρχονται από τον Λέιτον Χάμοντς, που συνεχίζει την αποθεραπεία του και θα είναι άμεσα διαθέσιμος, με τον Αντώνη Καραγιαννίδη να αφήνει πίσω το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε κι έχει τεθεί στη διάθεση του Κούρο Σεγκούρα.