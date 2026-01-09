Κυριαρχώντας από το ξεκίνημα του αγώνα και δίχως να χάσει τον έλεγχο ποτέ, η Ζαλγκίρις Κάουνας διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα με 99-67 και κατάφερε να υπερκαλύψει και την ήττα των 9 πόντων της στο ματς του Α' γύρου.

Καμία αντίσταση δεν συνάντησε η ομάδα του Τόμας Μασιούλις, που έμοιαζε να παίζει... μόνη της στην κατάμεστη για ακόμα μία φορά Zalgirio Arena, τελειώνοντας το παιχνίδι με 50% στο τρίποντο (13/26) και με 27 ασίστ.

Έξι παίκτες πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτο σκόρερ τον Αζουόλας Τουμπέλις (17π.) και τον Σιλβέν Φρανσίσκο (15π., 6ριμπ., 6ασ.) να ακολουθεί. Έπαιξε μόλις 4' ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στο πόδι στο ξεκίνημα του αγώνα. Μοναδικός διψήφιος για τους φιλοξενούμενους ο Τσίμα Μονέκε (18π.).

Με τη νίκη αυτή η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 12-9, πιάνοντας την 9η θέση και στην επόμενη αγωνιστική (22η) παίζει στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (15/1, 21:05). Αντίστοιχα, ο Ερυθρός Αστέρας, που υποχώρησε στο 11-10, αντιμετωπίζει στο Μιλάνο την Αρμάνι (15/1, 21:30).

Από πολύ νωρίς σε διψήφια διαφορά η Ζαλγκίρις

Παρότι ο Μονέκε πέτυχε το πρώτο καλάθι (0-2), η Ζαλγκίρις έλεγξε πλήρως το παιχνίδι και τρέχοντας σερί 10-0 έφτασε γρήγορα σε διψήφια διαφορά (13-3). Ο Μονέκε ήταν ο μοναδικός που δήλωνε παρών για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι παρά τις διαδοχικές ανανεώσεις επιθέσεων (9 επιθ. ριμπάουντ), δεν μπορούσαν να σκοράρουν (0/11 τρ.). Έτσι, δύο τρίποντα από Φρανσίσκο και Λο διαμόρφωσαν το 21-8 και ι Ιζούντου μείωσε στο 26-12 της πρώτης περιόδου.

Η Ζαλγκίρις συνέχισε να κυριαρχεί επιδεικνύοντας επιθετική πολυφωνία, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μοτιεγιούνας προσπαθούσε να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ (32-19). Δύο κολλητά τρίποντα από Μπουτκεβίτσιους και Σιρβίντις έγραψαν το +20 (41-21), με τον Κάλινιτς να απαντάει με το πρώτο τρίποντο του Ερυθρού Αστέρα (1/14) και ο ίδιος σημείωσε και το 47-28 του πρώτου ημιχρόνου.

Πολύ εύκολα στη νίκη με σχεδόν... 100άρα

Η απόσταση αυξανόταν διαρκώς (55-32), καθώς η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς δεν μπορούσε να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει. Μπραζντέικις και Ράιτ έκαναν και το 60-34 και εκεί ένα μικρό σερί 0-7 με πρωταγωνιστή τον Μονέκε, ανάγκασε τον Ματσιούλις σε τάιμ άουτ. Η... τάξη αποκαταστάθηκε άμεσα, ο Ράιτ με νέο κάρφωμα έκανε το 68-45, αλλά με νέο σερί 0-7 ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε στο 68-52 του τρίτου δεκαλέπτου.

Το... μοτίβο όμως επαναλαμβανόταν, με τους γηπεδούχους να παίζουν στον δικό τους ρυθμό και να ανεβάζουν ξανά εύκολα τη διαφορά (77-52), ενώ ο Λo με τρίποντο έγραψε και το +28 (84-56). Ο Ερυθρός Αστέρας είχε παραδοθεί πλήρως, με τους παίκτες του να είναι απογοητευμένοι και έτσι ο Τουμπέλις με τον Σλέβα έκαναν το 92-62, με το 99-67 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 47-28, 68-52, 99-67

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.