Ο Αντρέας Ομπστ ήταν... on fire (37 πόντοι, ρεκόρ καριέρας) και οδήγησε τη Μπάγερν στη νίκη κόντρα στη Μπασκόνια (96-89), λίγο πριν από το ταξίδι των Βαυαρών στην Ελλάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό (9/1, 21:15).

Αδιανόητο «κρεσέντο» του Αντρέας Ομπστ και 2η σερί νίκη για τη Μπάγερν, που αφήνει πίσω της το κακό διάστημα που είχε στο φινάλε του 2025 (εννέα διαδοχικές ήττες). Οι Βαυαροί επέστρεψαν από το -9 της 3ης περιόδου και σουτάροντας με 61,9% πίσω από τα 6,75μ. (13/21 τρίποντα) ανέβηκαν βαθμολογικά και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-13, λίγο πριν μπουν στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, ενόψει του αγώνα με τους Πειραιώτες. Αντιθέτως, οι Βάσκοι «πληγώθηκαν» από την απουσία του Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό, γνώρισαν την 4η σερί ήττα τους και υποχώρησαν στο 6-14.

Φυσικά, η βραδιά είχε έναν ασύλληπτο πρωταγωνιστή: τον Αντρέας Ομπστ, που έκανε career high στην Euroleague. Ο Γερμανός σουτέρ το... έβλεπε σαν βαρέλι και τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους και αδιανόητα ποσοστά (6/7 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 4/5 βολές). Από εκεί και πέρα, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς πήρε πράγματα και από το δίδυμο Τζάστιν Τσέσαπ (17 πόντοι με 3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Αϊζάια Μάικ (13 πόντοι με 3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα).

Από την άλλη μεριά, οι φιλοξενούμενοι ήπιαν... θάλασσα αμυντικά στο 4ο δεκάλεπτο, όταν και δέχθηκαν 36π., χάνοντας πλήρως τον έλεγχο που «πάλευαν» να κρατήσουν για 30'. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Ματέο Σπανιόλο (20 πόντοι με 6/9 εντός πεδιάς και 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), που όμως δεν ήταν αρκετός.

Το «πάνω χέρι» οι γηπεδούχοι

Παρά την απουσία του Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό, οι Βάσκοι ήταν ανώτεροι στο ξεκίνημα (5-10 στο 5'). Όμως, οι Γερμανοί αντέδρασαν άμεσα, βρίσκοντας διαδοχικά τρίποντα από το δίδυμο Αντρέας Ομπστ - Αϊζάια Μάικ (16-12 στο 8'). Ο Ματέο Σπανιόλο είχε καλό ρυθμό (8π. με 2/3 3π., 1ασ.), αλλά οι γηπεδούχοι διατηρούσαν το «πάνω χέρι» στην 1η περίοδο (24-19 στο 10', 7π. ο Ομπστ).

Ανατροπή σκηνικού στο Μόναχο

Στο 2ο δεκάλεπτο το παιχνίδι παρέμεινε «κλειστό», με την ομάδα του Πέσιτς να δυσκολεύεται στο σκορ για 5' (26-25 στο 15'). Έτσι, η Μπασκόνια προσπέρασε (30-34 στο 16' με «ρεσιτάλ» το διψήφιου Ρόντιονς Κούρουκς, που είχε 11π. με 3/3 3π.) και ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε time out. Ωστόσο, η ισπανική ομάδα «πατούσε» καλύτερα (10λ. η Μπάγερν) και «φλέρταρε» με διψήφιες αποστάσεις (38-46 στο ημίχρονο με 8/19 τρίποντα και 14 ασίστ). Ως εκ τούτου, το «κρεσέντο» του Ομπστ (12π. με 4/6 εντός πεδιάς) είχε πάει... στράφι για τους Βαυαρούς.

Ψύχραιμη και ανώτερη η Μπασκόνια

Το τρίποντο του Μαρκίς Νόουελ πήγε την ισπανική ομάδα στο +11 (40-51 στο 23'), αλλά ο «καυτός» Ομπστ με 8π. στην 3η περίοδο ισοφάρισε την αναμέτρηση σε χρόνο dt (51-51 στο 25', 11-0 σερί των γηπεδούχων). Ωστόσο, η Μπασκόνια έδειξε ψυχραιμία και δεν πανικοβλήθηκε από το γερμανικό comeback. Αντιθέτως, «έσφιξε» άμεσα αμυντικά και με πρωταγωνιστές τους Σπανιόλο - Ομορούγι επανέκτησε γρήγορα τα ηνία της αναμέτρησης (58-67 στο 28' και 60-69 στο 30').

Σόου του Ομπστ, ανατροπή και νίκη για τους Γερμανούς

Οι νέες «βόμβες» του «σεληνιασμένου» Ομπστ έδωσαν ξανά... παλμό στη Μπάγερν (65-72 στο 32' και 73-76 στο 34') και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 35' δια χειρός Στέφαν Γιόβιτς (80-80). Η Μπασκόνια έψαχνε τα πατήματά της, είχε χάσει την αμυντική της συνοχή και ο Ομπστ από τη γραμμή των βολών έβαλε μπροστά τους Βαυαρούς (82-80 στο 36'). Επιπλέον, πολύτιμος στο ίδιο διάστημα ήταν και ο Τζάστιν Τζέσαπ (86-82 στο 37'). Η πλάστιγγα είχε γείρει πια υπέρ της γερμανικής ομάδας και το τρίποντο του Μάικ έμοιαζε με το... κερασάκι στην τούρτα (91-84 στο 38'), με το σύνολο του Πέσιτς να «σφραγίζει» τη νίκη έπειτα από σόου του Ομπστ (96-89 τελικό), πριν από το ταξίδι στον Πειραιά (9/1, 21:15 με τον Ολυμπιακό).

Τα Δεκάλεπτα: 24-19, 38-46, 60-69, 96-89.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.