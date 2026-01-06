Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι, στην 12άδα και ο Γκριγκόνις

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στην 12άδα του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Αρμάνι. Μέσα και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Έλληνας άσος ξεπέρασε το σφίξιμο που είχε στη γάμπα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα, δηλώνοντας «παρών».

Στην 12άδα είναι και ο Γκριγκόνις, που επιστρέφει σε αποστολή του Παναθηναϊκού μετά το ματς με την Αρμάνι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Ιταλία.

Φυσικά εκτός θα είναι ο Ματίας Λεσόρ, αλλά και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Βασίλης Τολιόπουλος.

Από την πλευρά της Αρμάνι εκτός είναι οι Κουίν Έλις, Στέφανο Τονούτ, Λεάντρο Μπολμάρο, Ουσμάνι Ντιόπ και Νέιθαν Σέστινα.

Μέσα είναι ο Σέιβον Σιλντς, ο οποίος όμως πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η ιταλική ομάδα.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν

Αρμάνι (Ποέτα): Μάνιον, Μπράουν, Μπούκερ, Μπρουκς, ΛεΝτέι, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς, Σιλντς, Νίμπο, Τότε και Ντάνστον