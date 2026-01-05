Χωρίς Μποχωρίδη και Χάρελ ο Άρης Betsson στην Ισπανία

Χωρίς τους Λευτέρη Μποχωρίδη και Ρόνι Χάρελ ταξιδεύει ο Άρης Betsson στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τη Μανρέσα.

Όπως και στο παιχνίδι χθες (4/1) κόντρα στον Ολυμπιακό, έτσι και αύριο (6/1) οι «Κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν την ισπανική ομάδα με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς ο Ρόνι Χάρελ (Γρίπη Α) και ο Λευτέρης Μποχωρίδης (διάστρεμμα) παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζουν τις θεραπείες τους.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς δίνει έναν κρίσιμο αγώνα, στο «κυνήγι» της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η αποστολή του Άρη Betsson ταξίδεψε για την Αθήνα και από εκεί θα «πετάξει» για τη Βαρκελώνη. Την απαρτίζουν οι: Μήτρου Λονγκ, Τζόουνς, Νουά, Φορμπς, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοχ, Άντσουσιτς και Κουλμπόκα.