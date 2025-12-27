Υπήρχε παράβαση 5 δευτερολέπτων στο άουτ του Ντόρσεϊ; Το video απαντά

Η επίθεση που έκρινε τον αγώνα σήκωσε διαμαρτυρίες του Ιβάνοβιτς που φώναξε για παράβαση 5 δευτερολέπτων στο άουτ. Το βίντεο με το χρονόμετρο απαντούν αν είχε δίκιο.

Στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέλαβε να κάνει την επαναφορά από την πλάγια γραμμή, όμως δεν έβρισκε ελεύθερο συμπαίκτη και καθυστέρησε αρκετά, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς που φώναζε για παράβαση πέντε δευτερολέπτων.

Όπως φαίνεται και από το παρακάτω βίντεο ο προπονητής της Βίρτους Μπολόνια είχε απόλυτο δίκιο για τις διαμαρτυρίες του, αφού η επαναφορά της μπάλας στο παρκέ έγινε στα 5:10'', κάτι που σαφώς συνιστά παράβαση την οποία δεν σφύριξαν οι διαιτητές από τα Βαλκάνια, Ιλία Μπελόσεβιτς, Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς και ο Γάλλος, Xιουζ Θεπενιέ.

Δείτε παρακάτω το video: