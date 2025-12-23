Ζαλγκίρις Κάουνας: Η έκπληξη της Euroleague, το δίδυμο Φρανσίσκο-Γκος και η... αναγέννηση του Ράιτ

Η Ζαλγκίρις Κάουνας αποτελεί μία χαρούμενη έκπληξη στη φετινή Euroleague: Παλεύει για μία θέση στην εξάδα, έχει δημιουργήσει ένα τρομερό δίδυμο με τους Γκος-Φρανσίσκο, οι Ράιτ και Τουμπέλις πραγματοποιούν φοβερή σεζόν και έχει αξιόπιστες λύσεις από τον πάγκο.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη φετινή σεζόν στην Euroleague. Η λιθουανική ομάδα βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα (ισόβαθμη με τη Μονακό με ρεκόρ 10-7, ενώ η Φενερμπαχτσέ έχει ρεκόρ 10-6) και αποτελεί μία χαρούμενη... έκπληξη φέτος στη λίγκα (δεν το λέμε εμείς αλλά ο Πάμπλο Λάσο).

Στην τελευταία αγωνιστική έκανε... ό,τι ήθελε απέναντι στην Παρτιζάν μέσα στην «Zalgirio Arena» (109-68) και για την 18η αγωνιστική θα φιλοξενήσει στο «σπίτι» της τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η υπογραφή του Μασιούλις

Το καλοκαίρι η Ζαλγκίρις αποφάσισε να μη συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Αντρέα Τρινκιέρι και βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Σάσα Ομπράντοβιτς και τον Λούκα Μπάνκι, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ωστόσο, τελικά κατέληξε στον άλλοτε παίκτη της, Τόμας Μασιούλις. Ο Λιθουανός είχε κατακτήσει το ευρωπαϊκό το 1999 με τον σύλλογο και στο παρελθόν ήταν και βοηθός τους Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Στην πρώτη του θητεία ως head coach έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως παίρνει το 100% από τους παίκτες του.

Το δίδυμο των Ουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο

Η αρχή γίνεται με τους guards, εκεί που η λιθουανική ομάδα έχει δημιουργήσει ένα τρομερό δίδυμο. Η Ζαλγκίρις είχε δείξει ενδιαφέρον για τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και τελικά τον έπεισα να αφήσει τα ερυθρόλευκα και να ντυθεί στα πράσινα. Έτσι, έφερε έναν έμπειρο γκαρντ δίπλα στον Σιλβέν Φρανσίσκο και δημιούργησε μία δυάδα... φωτιά.

Ο Γάλλος γκαρντ έχει ξεκινήσει βασικός και στα 17 παιχνίδια στην Euroleague και μετράει 17,1 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 6,9 ασίστ, 1,1 κλεψίματα, 0,4 μπλοκ και 20,6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 25:52 στο παρκέ. Αποτελεί σταθερά ένα από τα πιο σημαντικά επιθετικά «όπλα» της Ζαλγκίρις και είναι μόνιμα ένας από τους καλύτερους δημιουργούς της ομάδας.

Ο Αμερικανός δείχνει και αυτός να έχει προσαρμοστεί γρήγορα στο νέο περιβάλλον. Έχει ξεκινήσει και στα 10 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί και έχει κατά μέσο όρο 11,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 11,5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πρόκειται για ένα αρκετά έμπειρο backcourt, το οποίο δείχνει ικανό να οδηγήσει την Ζαλγκίρις ακόμα και απευθείας στα play-offs, αλλά αν όχι απευθείας, έστω και μέσω των play-in.

Η... αναγέννηση του Μόουζες Ράιτ

Φυσικά, από την φετινή Ζαλγκίρις ξεχωρίζει ο Μόουζες Ράιτ. Ο 27χρονος πραγματοποιεί την καλύτερή του σεζόν στην Euroleague. Παρά το γεγονός πως συνήθως έρχεται από τον πάγκο (έχει ξεκινήσει σε μόλις τέσσερα ματς), είναι κομβικός για το σύνολο του Μασιούλις. Πετυχαίνει κατά μέσο όρο 11,1 πόντους, παίρνει 5,5 ριμπάουντ, δίνει 0,6 ασίστ, και κάνει 0,4 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ σε 19:45 στο παρκέ, ενώ έχει 14,1 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει... αναγεννηθεί φέτος. Με εξαίρεση πέντε παιχνίδια (με Ερυθρό Αστέρα 9π., με Μπασκόνια 4π., με Μακάμπι Τελ Αβίβ 7π., με Παρί 6π. και με Αναντολού Εφές 4π.) έχει μονίμως διψήφιο αριθμό πόντων, έχει πετύχει δύο double-double (με Βαλένθια 11π./10ρ. και Ολυμπιακό 13π./10ρ.) και είναι από τους πιο κυριαρχικούς σέντερ στη φετινή λίγκα.

Το... ξεπέταγμα του Αζουόλας Τουμπέλις

Ένας ακόμα παίκτης που έχει ξεχωρίσει στην Ζαλγκίρις Κάουνας είναι ο Αζουόλας Τουμπέλις. Ο 23χρονος έχει κερδίσει φανέλα βασικού στα περισσότερα παιχνίδια (12 από τα 17) και παρά το νεαρό της ηλικίας του, δείχνει έτοιμος για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ομάδα της Euroleague.

Ο Λιθουανός έχει αγωνιστεί στη Νεπτούνας, στη Ρίτας και στους Αριζόνα Ουάιλντκατς στο NCCA. Πέρσι, είχε στο BCL 9,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,6 μπλοκ σε 25,3 λεπτά και έχει παρόμοια παραγωγικότητα στην πρώτη του σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα. Φέτος μένει στο παρκέ για 20:40 και με τα πράσινα μετράει 10,4 πόντους, 4,9 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ, 0,5 κλεψίματα και 0,8 μπλοκ.

Ο Τουμπέλις αποτελεί το παρόν και το μέλλον της Ζαλγκίρις και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να βρεθεί στη μεταγραφική λίστα πολλών ομάδων της Euroleague.

Οι λύσεις από τον πάγκο

Τέλος, ο Μασιούλις γνωρίζει πως θα πάρει πράγματα και από τους παίκτες που έχει στον πάγκο.

Ο Μαοντό Λο αποτελεί μία μόνιμη λύση από τον πάγκο. Δεν έχει ξεκινήσει σε κανένα ματς της Euroleague φέτος, αλλά μένει στο παρκέ κατά μέσο όρο 19:02 λεπτά. Μετράει 6,8 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και έχει 6,6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Μαζί τους στην δεύτερη πεντάδα έχει και τον Ντεϊβίντας Σιρβίντις (έχει αρχίσει σε 5 ματς). Ο Λιθουανός σε 15:08 έχει 5,4 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 0,5 κλεψίματα και 4,4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ακόμη, σημαντική συνεισφορά έχουν οι Εντγκάρας Ουλανόβας και Ντάστιν Σλέβα. Ο πρώτος (βασικός σε έξι ματς) έχει 6,2 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ με 8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 23:32. Ο δεύτερος (επίσης βασικός σε έξι παιχνίδια) μετράει 6,4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 5,2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 16:31.

Ο 50χρονος κόουτς γνωρίζει πως και η second unit θα προσφέρει όταν βρίσκεται στο παρκέ και μπορεί να δώσει πολύτιμα λεπτά ξεκούρασης στα βασικά «γρανάζια».

Συνολικά, πρόκειται για μία ομάδα με παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, η οποία θα παλέψει μέχρι το τέλος για μία θέση στα play-offs και η οποία αναμένεται να... προκαλέσει ζημιά στους υπόλοιπους.