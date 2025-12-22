Οι Σπερς άλωσαν την έδρα των Ουίζαρντς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πέρασαν από την έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς επικρατώντας με 124-113.

Οι Τεξανοί αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία απέναντι στους Ουίζαρντς, όμως με εκπληκτική εμφάνιση στη δεύτερη περίοδο, όπου έκαναν επί μέρους 21-43, έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη τους.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 21-7 και παρέμειναν στην δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Ουίζαρντας έπεσαν στο 5-22 και βρίσκονται στον πάτο της Ανατολής.

Ο ΝτεΆρον Φοξ με 27 πόντους, 7 ριμπαόυντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Τεξανών, με τον Κάρλτον Κάρινγκτον να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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