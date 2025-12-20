Χατζηνικόλας: «Η Δόξα Λευκάδας κοιτάζει και ψηλότερα»

Ο γκαρντ της Δόξα Λευκάδας, Γιάννης Χατζηνικόλας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με το Ψυχικό (20/12): «Εμείς προσεγγίζουμε κάθε ματς με έναν συγκεκριμένο τρόπο, προσπαθούμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Περιμένουμε ένα σκληρό ματς, το Ψυχικό είναι πολύ καλό εντός έδρας και προέρχεται από μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Κόροιβο, την οποία θα θέλει να κεφαλαιοποιήσει φαντάζομαι. Ψυχολογικά εμείς επανήλθαμε γρήγορα από την ήττα από τον Κόροιβο λόγω της νίκης στα Πεύκα, παρ’ ότι είχαμε και σημαντικές απουσίες, όπως του Ρόμπινσον, που, απ’ όσο ξέρω, δε θα παίξει σε αυτό το ματς».

Για τον στόχο της ομάδας: «Ίσως να υπάρχουν νέοι στόχοι πλέον επειδή η ομάδα έχει ξεκινήσει ανέλπιστα καλά. Νομίζω στην αρχή “χτίστηκε” για να πετύχει την παραμονή της, αλλά έκανε ένα σερί νικών και τώρα πιθανόν θέλει να πάει και πιο ψηλά. Να είμαστε όλοι υγιείς και η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει εκείνη τι θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει».

Για τη μεταγραφή του στη Δόξα Λευκάδας: «Η επιλογή μου για τη Φινλανδία δεν ήταν εν τέλει όπως την περίμενα, δε βγήκε. Περίμενα να βρω μια δουλειά στην GBL, αλλά δεν ήρθε. Με προσέγγισε ο πρόεδρος της Δόξας με πολύ όμορφο τρόπο, μου εξήγησε το πλάνο, είδα ότι η ομάδα είχε και νικηφόρο σερί και θεώρησα πως μου ταιριάζει το πλάνο της ομάδας. Ήθελα κι εγώ ένα έξτρα κίνητρο και ελπίζω όλα να πάνε καλά».

Για την προσαρμογή του στην ομάδα: «Η προσαρμογή μου είναι πολύ εύκολη, ήξερα και 2-3 παιδιά που είχαμε συνεργαστεί σε προηγούμενες ομάδες. Όλοι οι παίκτες εδώ είναι πολύ ενθουσιασμένοι, μικροί σε ηλικία, κάποιοι και άπειροι από την κατηγορία. Ο καθένας έχει τον ρόλο του, γι’ αυτό και η ομάδα πήγαινε πολύ καλά. Είχε βρει ο καθένας τον ρόλο του, είχαν αποκτήσει μια χημεία εντός και εκτός γηπέδου, που είναι το σημαντικότερο σε όλες τις ομάδες».

Για τον λόγο που έφυγε από τη Φινλανδία: «Δεν πρόλαβα να ζήσω πάρα πολύ καιρό εκεί, δύο μήνες και κάτι. Ήμουν διατεθειμένος να θυσιάσω την καλοπέρασή μου εκτός μπάσκετ για το άθλημα. Κυρίως το μπασκετικό ήταν που δεν μου πήγε καλά, οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω».