Ματέο για τα ματς της Ισπανίας: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εμπειρία - Για αυτό αγαπώ το μπάσκετ»

Ο Τσους Ματέο προχώρησε σε δηλώσεις μετά τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μίλησ για την εμπειρία του ως προπονητής της Ισπανίας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε αυτά τα δύο δύσκολα παιχνίδια. Διασκεδάσαμε, που ήταν αυτό που τους ζήτησα χωρίς να σκεφτώ αν θα επιστρέψουν ή όχι στην εθνική ομάδα. Είδα ανθρώπους με μεγάλη αφοσίωση. Ήταν πολύ εύκολο να τους προπονήσω, γιατί ήταν πρόθυμοι να ακούσουν και είχαν ανοιχτά μάτια. Πετύχαμε την ατμόσφαιρα που θέλαμε και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το προπονητικό camp και αυτούς τους παίκτες, γιατί μου έκαναν τη δουλειά εύκολη. Περάσαμε καλά, που ήταν αυτό που τους ζήτησα χωρίς να σκεφτώ αν θα επιστρέψουν ή όχι στην εθνική ομάδα. Είμαι πολύ περήφανος».

Για το ματς με την Γεωργία: «Αποδείχθηκε ευκολότερο από το αναμενόμενο εναντίον ενός αντιπάλου που είναι πάντα γνωστός για την ενέργεια και την έντασή του. Είχαμε κάποιες αμφιβολίες στην αρχή, αλλά μετά βρήκαμε το ρυθμό μας και η άμυνά μας ήταν καθοριστική για να αρχίσουμε να τρέχουμε στην δεύτερη περίοδο και να σκοράρουμε πιο εύκολα. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό εναντίον τους, αλλά ξέραμε πώς να βρούμε τον τρόπο».

Για τον τραυματισμό του Οσομπόρ: «Υπάρχουν πολλές ιστορίες για δύσκολες στιγμές όπου μια ομάδα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση αντιδρά καλά χάρη σε ένα "κλικ". Ίσως ο τραυματισμός μας έκανε να θυμώσουμε. Παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα: Ο Καρντένας άσκησε μεγάλη πίεση στην μπάλα, ακολουθώντας αυτό που είχε ξεκινήσει ο Ντίαζ, ο Γκουέρα,ο Σαλβό στον Σενγκέλια».

«Όλοι όσοι μπήκαν στο παιχνίδι συνέβαλαν, και αυτό είναι που καθορίζει μια ομάδα. Αυτό συμβαίνει όταν οι ομάδες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Γι' αυτό αγαπώ τόσο πολύ αυτό το άθλημα».