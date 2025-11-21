Πιτίνο: «Συμβούλεψα τους Νικς να πάρουν τον Μίτσελ κι αυτοί πήραν τον Νιλικίνα»

Ο Ρικ Πιτίνο σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως είχε συμβουλέψει τους Νικς να επιλέξουν στο ντραφτ τον Ντόνοβαν Μίτσελ, αλλά πήραν τελικά τον Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Αμερικανός τεχνικός στο podcast των Τζέιλεν Μπράνσον και Τζος Χαρτ αποκάλυψε τι είχε συμβουλέψει την ομάδα της Νέας Υόρκης στο ντραφτ του 2017 και μάλιστα δεν θυμόταν το όνομα του Νιλικίνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάλεσα τους Νικς, είχαν την όγδοη επιλογή στο ντραφτ. Τους είπα "πάρτε τον παίκτη μου (σ.σ. στο κολέγιο του Λούιβιλ), Ντόνοβαν Μίτσελ. Θα κάνει θραύση. Μη δίνετε σημασία στις αδυναμίες που νομίζετε ότι έχει".

Μου απάντησαν "δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τον επιλέξουμε τόσο ψηλά". Και τελικά επέλεξαν στο Νο7 τον Φρανκ… Νικολέτι… Νικολίνα. Κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε το! Μπορούσαν να επιλέξουν τον Μίτσελ και πήραν τον Φρανκ».