«Στελέχη της Euroleague θα επισκεφθούν το Ισραήλ για την επιστροφή των αγώνων»!

Ανώτερα στελέχη της Εuroleague θα επισκεφθούν το Ισραήλ τις επόμενες μέρες με στόχο να παρθεί η τελική απόφαση για την επιστροφή των αγώνων στη χώρα.

Η ώρα της πορίσματος πλησιάζει, αφού όπως αναφέρει το «israelhayom», στελέχη της Euroleague θα βρεθούν στο Ισραήλ για να κρίνουν αν τελικά οι αναμετρήσεις θα επιστρέψουν κανονικά στη χώρα.

Ο Παούλιους Μοτεγιούντας, CEO της Λίγκας, μαζί με τον Ντιέγκο Τζούλια, Διευθύνων Σύμβουλο του Eurocup, θα ταξιδέψουν στο Τελ Αβίβ ως προσκεκλημένοι της Μακάμπι και της Χάποελ, ώστε να επιβλέψουν την κατάσταση που επικρατεί και να έχουν συναντήσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία.

Στόχος είναι να παρθεί η τελική απόφαση για την επιστροφή των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα, κάτι που έχει κάνει ήδη η Χάποελ Ιερουσαλήμ, που ανακοίνωσε πως το ματς με τη Βενέτσια για το Eurocup στις 4 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην έδρας της.