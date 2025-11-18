Ο Γιόκιτς έκανε ξανά μυθικό triple double αλλά οι Μπουλς έφυγαν με τεράστιο διπλό από το Ντένβερ

Ο Σέρβος σέντερ ήταν συγκλονιστικός, όμως οι «Ταύροι» χαμογέλασαν στο τέλος αλώνοντας την έδρα των Ντένβερ Νάγκετς με 130-127.

Oι Σικάγο Μπουλς έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-30, όμως οι Νάγκετς αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα με την ελάχιστη διαφορά (64-63).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι «Ταύροι» ήταν καταιγιστικοί, έκαναν επί μέρους 29-40 και πήραν σαφές προβάδισμα για τη νίκη, αντέχοντας μέχρι το φινάλε, παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησαν οι Νάγκετς μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Τζος Γκίντι με 21 πόντους, 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σικάγο Μπουλς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να «γράφει» ακόμη μια μυθική στατιστική, έχοντας 36 πόντους, 18 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

