Οι Σίξερς «λύγισαν» τους Κλίπερς στην επιστροφή του Πολ Τζορτζ

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έδωσαν συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις, κάμπτοντας την αντίσταση των Λος Άντζελες Κλίπερς με 110-108.

Οι Κλίπερς είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκαν με 46-56, όμως στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και μπήκαν ξανά δυνατά στην διεκδίκηση της νίκης.

Οι Σίξερς, έκαναν επί μέρους 37-25 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, για να ολοκληρώσουν την ανατροπή τους, φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη, στην επιστροφή του Πολ Τζορτζ, μετά τον τραυματισμό του.

Ο Ταϊρίς Μάξι με 39 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σίξερς, με τον Τζέιμς Χάρντεν να ξεχωρίζει για τους Κλίπερς, έχοντας 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης