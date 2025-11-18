Οι Σίξερς «λύγισαν» τους Κλίπερς στην επιστροφή του Πολ Τζορτζ

Οι Κλίπερς είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκαν με 46-56, όμως στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και μπήκαν ξανά δυνατά στην διεκδίκηση της νίκης.
Οι Σίξερς, έκαναν επί μέρους 37-25 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, για να ολοκληρώσουν την ανατροπή τους, φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη, στην επιστροφή του Πολ Τζορτζ, μετά τον τραυματισμό του.
Ο Ταϊρίς Μάξι με 39 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σίξερς, με τον Τζέιμς Χάρντεν να ξεχωρίζει για τους Κλίπερς, έχοντας 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.