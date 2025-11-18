«Ο Ολυμπιακός μπορεί να επανέλθει για τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία»

Για τον νεαρό καλαθοσφαιριστή οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον το καλοκαίρι, όμως ο Τζόουνς Γκαρσία, απέρριψε την πρόταση που δέχθηκε από τον Ολυμπιακό, επιλέγοντας να υπογράψει two-way συμβόλαιο με τους Σπερς.
Η θητεία του 23χρονου γκαρντ στους Τεξανούς, δεν εξελίσσεται όπως θα την περίμενε, αφού έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές, περνώντας περισσότερο χρόνο στην G-League με την θυγατρική των Σπερς.
Το όνομα του Τζόουνς Γκαρσία, ωστόσο εμπλέκεται σε μεταγραφικά σενάρια για την Ευρώπη, αφού όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ των Σπερς, Ντάστι Γκάρζα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός μπορεί να επανέλθει για τον 23χρονο γκαρντ.
Ο Τζόουνς Γκαρσία, μάλιστα εμφανίζεται πιο διαλλακτικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, αφού θέλει να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αποκτήσει εμπειρία από διοργανώσεις μακριά από το NBA.
Could San Antonio's David Jones Garcia really be reconsidering Europe? That seems highly doubtful, but after turning down a €2.2M offer from Olympiacos in July to chase an NBA dream with the Spurs on a two-way deal, he’s now logged multiple DNP-CDs to start the season.— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) November 17, 2025
