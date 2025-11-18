«Ο Ολυμπιακός μπορεί να επανέλθει για τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία»

Μεταγραφικό σενάριο για τον Ολυμπιακό -και όχι μόνο- προκύπτει από την Αμερική, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον 23χρονο γκαρντ, Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία

Για τον νεαρό καλαθοσφαιριστή οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον το καλοκαίρι, όμως ο Τζόουνς Γκαρσία, απέρριψε την πρόταση που δέχθηκε από τον Ολυμπιακό, επιλέγοντας να υπογράψει two-way συμβόλαιο με τους Σπερς.

Η θητεία του 23χρονου γκαρντ στους Τεξανούς, δεν εξελίσσεται όπως θα την περίμενε, αφού έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές, περνώντας περισσότερο χρόνο στην G-League με την θυγατρική των Σπερς.

Το όνομα του Τζόουνς Γκαρσία, ωστόσο εμπλέκεται σε μεταγραφικά σενάρια για την Ευρώπη, αφού όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ των Σπερς, Ντάστι Γκάρζα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός μπορεί να επανέλθει για τον 23χρονο γκαρντ.

Ο Τζόουνς Γκαρσία, μάλιστα εμφανίζεται πιο διαλλακτικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, αφού θέλει να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αποκτήσει εμπειρία από διοργανώσεις μακριά από το NBA.