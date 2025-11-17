Πήρε το ντέρμπι με τον Ερυθρό η Τσεντεβίτα και συνεχίζει στην κορυφή της Αδριατικής

Η Τσεντεβίτα συνεχίζει την ανοδική πορεία της στην Αδριατική Λίγκα, κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα με 87-86. Θετική εμφάνιση του Νίκου Χουγκάζ με 9 πόντους.

Την ανοδική της πορεία στις εγχώριες διοργανώσεις συνεχίζει η Τσεντεβίτα. Η ομάδα από την Σλοβενία κέρδισε στο... νήμα τον Ερυθρό Αστέρα με 87-86 και πλέον πάτησε κορυφή.

Το σύνολο του Μίτροβιτς με τη νίκη ανέβηκε στο 5-1 και βρίσκεται μόνη πρώτη στην βαθμολογία της Αδριατικής, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έπεσαν στο 3-3.

Για τους νικητές ο Γκίμπσον ήταν κορυφαίος με 18 πόντους, με τον Νίκολιτς να πραγματοποιεί πληθωρική εμφάνιση με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Διψήφιος ο Στίουαρτ με 11 πόντους με 4 ριμπάουντ. Θετική παρουσία του Νίκου Χουγκάζ με 9 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Οτζελέγιε ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους με 3 ασίστ, με τον Πλάβτσιτς να συμπληρώνει 15 πόντους με 7 ριμπάουντ. Καλή παρουσία από τον ΜακΙντάιρ με 14 πόντους και 5 ασίστ.