ΠΑΟΚ: Σε ετοιμότητα για ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Μπραουνσβάιγκ (19/11, 20:15) με φόντο την 1η θέση του Ομίλου στο FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση των «ασπρόμαυρων»:

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις και ξεκινώντας από τον αγώνα της Τετάρτης με την Βraunschweig, έχει μπροστά του δύο πολύ σημαντικούς αγώνες, σε FIBA Europe Cup και Stoiximan GBL.

Το παιχνίδι απέναντι στη Γερμανική ομάδα είναι αυτό που προέχει και έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς στον αγώνα της Τετάρτης (19/11, στις 20:15) θα κριθεί η πρόκριση και η πρώτη θέση του ομίλου. Ο ΠΑΟΚ με νίκη θα τα πετύχει και τα δύο, δηλαδή θα προκριθεί έχοντας την πρώτη θέση του ομίλου και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της ομάδας.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση με έμφαση στην τακτική.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Τετάρτης συνεχίζεται με μία ακόμη προπόνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης στο PAOK Sports Arena.

Η αποστολή της Braunschweig αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης. Η Γερμανική ομάδα θα προπονηθεί στο PAOK Sports Arena το πρωί της Τετάρτης.