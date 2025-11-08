To 2ο μάθημα από τα σεμινάρια που διδάσκεται το «μπάσκετ Ολυμπιακού»

Κάποτε έλεγαν στα παιδιά τους «μάθε γράμματα», με το μπάσκετ Μπαρτζώκα στον Θρύλο θα λένε οι γονείς «μάθε να σουτάρεις βολές». Ο Γιάννης Αυλακιώτηςεξηγεί πώς αυτό γίνεται πράξη.

To basketball είναι δύσκολο άθλημα. Πρέπει να ξέρεις τρεις γλώσσες για να καταλαβαίνεις την ορολογία και μόνο. Ευτυχώς φίλοι μου υπάρχουν αυτοί που κάνουν τη ζωή και το άθλημα ευκολότερα. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για να δούμε το φως. Πρώτο στη λίστα βάζω τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ήδη του έχω έτοιμη προτομή για το ΣΕΦ ως τον αναμορφωτή του αθλητισμού, του πολιτισμού και φυσικά ιδρυτή του «Ολυμπιακού μπάσκετ». Δύο έννοιες που πλέον πάνε μαζί. Λένε πώς ο Ολυμπιακός επειδή είναι κατά βάση ποδοσφαιρικό σωματείο, μέχρι να αναλάβει ο Γιώργος, κάθε φορά που έφευγε ένας αντίπαλος αιφνιδιασμός σηκωνόταν η κερκίδα ζητώντας οφσάιντ. Αυτά όμως άλλαξαν. Τελείωσαν.

Επί ημερών Μπαρτζώκα κάθε επίθεση είναι μια μυσταγωγία. Αλλάζει χέρια η μπάλα και όταν κάποιος επιχειρεί σουτ το μισό γήπεδο φωνάζει «εεεεεεε». Τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται; Τα παιδιά με τα κόκκινα στη γραμμή για ένα πέναλτι. Οι σύγχρονοι Τζόλε, οι διάδοχοι του Stelio’s. Οι θρύλοι των θρύλων.

Για αυτό όπως σας είχα ενημερώσει προ ημερών, προετοιμάζουμε το επόμενο σεμινάριο διδαχής μπάσκετ Ολυμπιακού. Το είπε ο κόουτς, το κάναμε πράξη. Ούτε το ΠΑΣΟΚ το ’85 τέτοια αμεσότητα.

Μη λέω ΠΑΣΟΚ όμως, θα εκνευρίσω τον κορυφαίο όλων των εποχών στη χώρα που λένε και κάτι ψυχές. Τον legend που μαζί με τον Ζοτς έχουν 10 Ευρωλίγκες.

Ο Γιώργης που λέτε είναι αριστερός στην ιδεολογία. Τώρα η πράξη μικρή σημασία έχει. To δεύτερο μάθημα του σεμιναρίου μας μάλιστα, θα βασίζεται πάνω στην ιδεολογία του κόουτς, τον κομμουνισμό: Η ισότητα και η ισονομία συνδέονται με την ιδέα μιας κοινωνίας χωρίς κοινωνικές τάξεις, όπου όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και αντιμετωπίζονται ισότιμα από τον νόμο.

Πάνω σε αυτό λοιπόν, εμπνευστήκαμε το κομβικότερο σημείο του μπάσκετ Ολυμπιακού ή Μπαρτζώκα.

Το δεύτερο μάθημα του σεμιναρίου αφορά το πώς μπορεί να κερδίσει κάποιος ελεύθερες βολές. Σημείο κλειδί για κάθε νίκη της κορυφαίας ομάδας που γέννησε το ελληνικό μπάσκετ με 4 σερί F4 και αμέσως μετά έβαζε πλώρη για το επόμενο χαμένο .

Ο κόσμος δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεται το θέαμα των βολών, αν το καταλάβαινε στην ετυμολογία δεν θα μιλούσε κανείς για showtime Lakers αλλα για showtime Ολυμπιακού.

Το όνομα του μαθήματος προκειμένου να είναι προσιτό σε όλους τους συντρόφους θα είναι: «Η γραμμή της φιλανθρωπίας στην εξυπηρέτηση του λαού». Για να τονίζεται πάντα η ιδεολογία μαζί με τον μόχθο που πρεσβεύει ο Ολυμπιακός. Ιστορικά. Η ισότητα και η ισονομία πάνω απ’ όλα. Μου ξεχάσατε τότε που έπαιζαν με τρεις εναντίον της δηλητηριασμένης ΤΣΣΚΑ; Ευ αγωνίζεσθαι, ισότητα. Με τις αρχές του κόουτς. Μέχρι τέλους κύριοι.

Επίσημος προσκεκλημένος θα είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι. Άνεργος είναι, ας έρθει μπας και μυρίσει λίγο το άθλημα. Γιατί είχε εκφράσει κάτι απορίες για το πώς παίρνει βολές ο Βεζένκοφ με το κοίταγμα. Ήρθε η ώρα να μάθει από τον ίδιο.

Εισηγητής θα είναι ο Σάσα. Σε πολύωρο επιμορφωτικό κομμάτι του σεμιναρίου. Πώς το φλόπινγκ γίνεται βολές; Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να τινάξεις το κορμί σου για να ακουστεί ο γλυκός ήχος του σφυρίγματος; Μερικά απ’ όσα θα αναλύσει ο παικταράς του PIR.

Ειδικοί από το CERN που έχουν μελετήσει και αναλύσει το μπάσκετ του Ολυμπιακού, θα είναι εισηγητές για ωριαίες διαλέξεις. Σε αυτές με επιστημονικό τρόπο θα ενημερώσουν για το πώς κερδίζονται οι βολές.

Πώς πέφτεις πάνω στον αντίπαλο ενώ αυτός απλά παίζει οριζόντια άμυνα. Πώς τον κάνεις να φαίνεται πως βρίσκεται στον κύλινδρό σου μετά από σουτ. Σε ποιο σημείο τοποθετείς τα χέρια σου, προκειμένου να βλέπει ο διαιτητής πως αυτό τινάζεται από χτύπημα αντιπάλου, παρότι κάτι τέτοιο δε θα έχει συμβεί. Προσοχή όμως: Εδώ επειδή μιλάμε για επιστήμη, ένα καλό επίπεδο γνώσεων μαθηματικών και φυσικής θα βοηθήσει.

Ομιλητές του δεύτερου μαθήματος του σεμιναρίου θα είναι οι κ.κ. Ράντοβιτς, Πουκλ και ανοιχτή πρόσκληση για όλα τα παιδιά των Βαλκανίων. Δυστυχώς ο Νίκολιτς για λόγους ανωτέρας βίας δε θα μπορέσει να παρευρεθεί αλλά αν τα καταφέρει θα συντονιστεί μέσω Zoom. Αρκεί τα ρολόγια που μας παρουσίασε η σερβική αστυνομία να λειτουργούν ακόμα για να μπορέσει να ξεκλέψει (sic) λίγο χρόνο από τον προαυλισμό του.

Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές: Ο Γιώργος Μποζίκας θα αφηγηθεί ιστορίες από την καθημερινότητα των προπονήσεων του Ολυμπιακού. Όπως το πόση ώρα αφιερώνεται στις εκτελέσεις βολών για να βρει ο κάθε παίκτης τη σωστή μηχανική και να μην πηγαίνουν τσάμπα χαμένες ώρες δουλειάς.

Ο Αλέκος Αλεξανδρής θα τιμηθεί στο τέλος του μαθήματος με μεγαλοπρέπεια. Μάλιστα ετοιμάζει κι ένα βιβλίο «εγώ τιναζόμουν, εσύ γιατί το έδινες;», το οποίο θα φανεί χρήσιμο στην κατανόηση της ψυχολογίας του αθλητή που κερδίζει και βολές. Το άθλημα αλλάζει, το αποτέλεσμα είναι ίδιο όμως.

Το κλείσιμο του δεύτερου μαθήματος στο λαμπρό σεμινάριο, θα έρθει με μια έκπληξη. Γιώργος και Παναγιώτης, Παναγιώτης και Γιώργος, θα κληρώσουν σε μία τυχερή ή έναν τυχερό, το αυθεντικό μπλουζάκι που ανέγραφε «18-2» με πράσινο και ερυθρό χρώμα τα νούμερα. Είναι η τελευταία φορά που ασχολήθηκαν οι πρόεδροι με τις βολές, οπότε έχει ξεχωριστή αξία για όποιον το κερδίσει. Από τότε έγιναν και 31-5, αλλά ας μη δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια. Τα παιδιά θέλουν το 50-50.

Σκεφτήκαμε να μοιράσουμε μπλουζάκια με τον αριθμό βολών σε Euroleague και GBL στη μετά «μέχρι τέλους» εποχή, όμως δε συνέφερε οικονομικά. Μας είπαν πως χρειάζεται να είναι σε μέγεθος τέντας μπαλκονιού. Δεν αγοράζουμε κάνα ρόλεξ καλύτερα;