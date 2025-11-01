Έφτασε στο Παλέ ο Σιάο, ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο (vid)

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έκανε πράξη την υπόσχεσή του και δίνει το παρών στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson έφτασε σήμερα το μεσημέρι από τις ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη και περίπου 40 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα και δέχθηκε το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου.

Ο ίδιος ανταπέδωσε με θέρμη δείχνοντας και την καρδιά του στους φίλους του Άρη και πήρε τη θέση του στα court side seat, αφού πρώτα πήγε στα αποδυτήρια για να μιλήσει και να εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας.

Αυτή είναι η δεύτερη παρουσία του Σιάο σε παιχνίδι του Άρη, καθώς είχε δώσει το παρών και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τους Χάμπουργκ Τάουερς στις αρχές Οκτωβρίου.