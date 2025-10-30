Άρης Betsson: Ξένα ΜΜΕ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και η πιθανή επιστροφή του Σιάο

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης πλησιάζει, συγκεντρώνοντας ενδιαφέρον και από το εξωτερικό.

Ο Άρης Betsson υποδέχεται το Σάββατο (1/11, 18:15) τον ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδρειο στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και το γήπεδο θα είναι σε ακόμα ένα παιχνίδι κατάμεστο. Πρόκειται για το ντέρμπι της πόλης, το οποίο συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της μπασκετικής Ελλάδας και όχι μόνο.

Το προσεχές Άρης - ΠΑΟΚ αποτελεί «μαγνήτη» ακόμα και για διεθνή ΜΜΕ, με δημοσιογράφους από το εξωτερικό να δηλώνουν πρόθεση παρουσίας για να καλύψουν το ιστορικό ντέρμπι και τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε αυτά τα παιχνίδια.

Πέραν των ξένων ΜΜΕ, στο Παλέ αναμένεται να δώσει το παρών και ο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης είχε αναφέρει στους συνεργάτες του, μετά το παιχνίδι-γιορτή κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς για τη 2η αγωνιστική του Eurocup, την πρόθεσή του να βρεθεί και στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Η επιστροφή του Σιάο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο επικεφαλής της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ θα βρίσκεται στο Παλέ για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι της πόλης.

Παράλληλα, η παρουσία του Σιάο στο Παλέ, μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση του αγωνιστικού τμήματος, ενώ θα μπορέσει να συζητήσει και με τους ανθρώπους της διοίκησης και τον τζένεραλ μάνατζερ, Νίκο Ζήση, για όσα συμβαίνουν στην ομάδα, αλλά και για την επόμενη μέρα.