Άρης Betsson: Oι αποφάσεις του Μίλιτσιτς και η περίπτωση Σοκολόφσκι

Ο Άρης Betsson βρίσκεται στην αγορά για ενίσχυση και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετά το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας καλείται να αποφασίσει ποιες θα είναι οι αλλαγές ή οι μετατροπές στο ρόστερ.

Την προβληματική εικόνα του Άρη Betsson, που δέχθηκε 103 πόντους στην βαριά ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, καλείται να αλλάξει ο Κροάτης προπονητής, ο οποίος είδε από κοντά τα κενά και τις αδυναμίες στο κιτρινόμαυρο ρόστερ, αναγνωρίζοντας όμως και το δικό του λάθος. «Προσπαθήσαμε κι εμείς να ανεβάσουμε τον ρυθμό και μάλλον ήταν η τελευταία φορά που το κάναμε. Η Χάποελ είναι γνωστή για το γρήγορο παιχνίδι της. Είναι πολλές οι καταστάσεις που πρέπει να βελτιώσουμε» παραδέχθηκε στο τέλος του αγώνα ο Μίλιτσιτς, ο οποίος δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να δείξει την αμυντική σκληράδα και ενέργεια που ο ίδιος υποσχέθηκε πως θα έχει η ομάδα του.

Τώρα, ο Μίλιτσιτς θα πρέπει μαζί με τον Νίκο Ζήση να αποφασίσουν για το ποια ή ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις στο ρόστερ. Αν θα υπάρξει σε πρώτη φάση ενίσχυση με έναν παίκτη ή αν θα γίνουν και αντικαταστάσεις παικτών. Αν ακολουθηθεί το πρώτο σενάριο, τότε ο Μίλιτσιτς θα δώσει λίγο χρόνο σε συγκεκριμένους παίκτες να δείξουν και να αποδείξουν πράγματα εντός παρκέ. Διαφορετικά θα γίνουν και αντικαταστάσεις παικτών.

Και εδώ κολλάει η περίπτωση του Μιχάλ Σοκολόφσκι (33χρ., 1,96μ.), του Πολωνού διεθνή γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος είναι ελεύθερος, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Μίλιτσιτς και γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά του, αφού έχουν συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια στην Άνβιλ, την Μπεσίκτας, τη Νάπολι και φυσικά την εθνική Πολωνίας. Τα πολωνικά ΜΜΕ τον θεωρούν «σίγουρο» για τον Άρη, ο παίκτης απασχολεί και είναι προσιτός στο οικονομικό κομμάτι, όμως οι ιθύνοντες του αγωνιστικού τμήματος θα πρέπει να αποφασίσουν πως θα κινηθούν μεταγραφικά και στο κατά πόσο θα παρέμβουν στο ρόστερ της ομάδας. Πάντως, σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Μπριν Φορμπς δε δικαιολόγησε τον ντόρο που προκάλεσε η μεταγραφή του, μένοντας χαμηλά παραγωγικά (7π., 0/4τρ.), ενώ και στη ρακέτα ο Τζέικ Φόρεστερ δείχνει να μην έχει προσαρμοστεί και ως εκ τούτου να μην προσφέρει προς το παρόν τα προσδοκώμενα.