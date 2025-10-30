Μπαρτζώκας: «Πρέπει να αντιδράσουμε - Κάποιοι παίκτες έπαιξαν κάτω από το επίπεδο τους»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αντιδράσει και να δείξει το επίπεδο του, ενώ σημείωσε πως κάποιοι παίκτες έπαιξαν κάτω από το επίπεδο τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Προφανώς ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι για εμάς, είχαμε πολλές κακές αποφάσισες σε άμυνα κι επίθεση, είχαμε φτωχά ποσοστά στο τρίποντο. Όταν πάει το ματς στους 90 πόντους στην έδρα σου, προφανώς κάτι δεν έχει πάει σωστά. Αυτή όμως είναι η Ευρωλίγκα, πρέπει να το ξεχάσουμε άμεσα γιατί έχουμε παιχνίδι την Παρασκευή. Κάναμε μεγάλα λάθη τακτικής, ενώ παίζαμε άμυνα, δεν αλλάζαμε με αλλαγές, τους δώσαμε βολές από φάουλ στα 5″, πήραμε άσχημες αποφάσεις σε σημαντικά σημεία του αγώνα. Αρκετοί παίκτες μας παίξανε κάτω από το επίπεδό τους. Αυτό όμως είναι η Ευρωλίγκα, είναι ορατό. Αν δεν είσαι ήρεμος, συγκεντρωμένος, αυτό συμβαίνει. Η Μονακό έπαιξε δυνατά».

Πάντα παίρνεις αποφάσεις με βάση τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου, βάσει το αποτελέσματος, πάντα κρίνεται ο προπονητής. Γιατί δεν έβαλε στην αρχική πεντάδα και τον Φουρνιέ στην δεύτερη, για τις αλλαγές ανά δεκάλεπτο. Πάντα προσπαθούσα να έχω δημιουργία και εκτέλεση μαζί. Δεν είναι κάτι στάνταρ. Σε τελική ανάλυση όμως είχαμε αρκετές ευκαιρίες να δείξουμε καλύτερο εαυτό μέσα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι πήγε στην μία κατοχή, αν το έβαζε ο Ουόρντ θα ήταν ισόπαλο το παιχνίδι.

Πρέπει τώρα να αντιδράσουμε, εκεί θα δείξουμε και το επίπεδό μας. Πρέπει να κάνουμε τα μικρά πράγματα που είναι σημαντικά, σε δύο μέρες δεν προλαβαίνεις να αναλύσεις καν το παιχνίδι, αυτή είναι η κατάσταση όπως για όλες τις ομάδες φυσικά”.

Η Μονακό σκόραρε 90+ πόντους εδώ και εμείς έπρεπε να έχουμε καλύτερα αμυντικά plays, η άμυνά μας ήταν κακή απόψε. Αυτή είναι η προσέγγισή μου. Όσο για τον Ουόρντ με τον Ντόρσεϊ και τον Φουρνιέ, ήταν λάθος η απόφασή μου, δεν πήραμε αυτό που έπρεπε να πάρουμε στο τέλος.»