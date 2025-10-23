Χέρμπερτ: «Είναι φανταστικό ότι φέρνουμε τον Ντιντγουίντι στο Μόναχο» - Τι είπε για τον Ολυμπιακό

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό μίλησε για την μεταγραφή του Σπένσερ Ντινγουίντι, ενώ σημείωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Ολυμπιακός αποτελεί πραγματική πρόκληση. Είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες στην EuroLeague κάθε χρόνο. Θα πρέπει να ματσάρουμε την ενέργεια τους και να πάρουμε τα ριμπάουντ. Αν αμυνθούμε καλά, μπορούμε να βρούμε εύκολα πόντους από την άμυνά μας. Αμυνθήκαμε πολύ καλά εναντίον της Αρμάνι και είχαμε το κόσμο μαζί μας».

Για τη σπουδαία συμφωνία με τον Ντινγουίντι: «Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, μπορεί να σκοράρει, να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και έχει περάσει μερικά εξαιρετικά χρόνια στο ΝΒΑ. Με το μέγεθός του μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας, ενώ μπορεί να δώσει σημαντικές βοήθειες στην άμυνα. Φυσικά, πρόκειται για την πρώτη του εμπειρία στην EuroLeague και στο μπάσκετ της FIBA, αλλά είναι επίσης ένας πολύ έξυπνος παίκτης, με υψηλό μπασκετικό IQ και σπουδαία προσωπικότητα. Είναι φανταστικό το ότι φέρνουμε έναν τόσο μεγάλο παίκτη στο Μόναχο»!