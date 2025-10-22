Ξανθόπουλος: «Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, εξαρτάται από εμάς να τους κρατήσουμε»

Μετά τη νίκη του Περιστερίου κόντρα στην Κουτάισι, ο Βασίλης Ξανθόπουλος τόνισε την σημασία του αποτελέσματος. Ακόμη, αναφέρθηκε στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Για την ομάδα του Περιστερίου είναι μεγάλη ημέρα, είναι τα 54 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου. Μάθαμε σήμερα πως ήρθαν χωρίς τρεις παίκτες. Θα πηγαίνανε σε αδόκιμα σχήματα και θα αφήνανε πολύ το σουτ. Ευτυχώς τα παιδιά κατάλαβαν ότι πρέπει να είμαστε σκληροί από την αρχή. Έχω παράπονα σίγουρα, όπως έχω σε κάθε παιχνίδι. Παρ’ ολ’ αυτά δείξαν καλό πρόσωπο. Τους έχω πει ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση στο FIBA Europe κάθε πόντος μετράει. Γιατί δεν περνάνε όλοι οι δεύτεροι, μπορεί να βγει κάποιος δεύτερος και να μην περάσει. Περνάνε οι έξι καλύτεροι δεύτεροι. Μακάρι να μην χρειαστεί, να βγούμε πρώτοι. Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά. Να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε τους οργανωμένους φιλάθλους, αλλά και κόσμο που έρχεται να δει την ομάδα μας. Εξαρτάται καθαρά από εμάς να τους κρατήσουμε και να φέρουμε ακόμη περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.

Φτιάξαμε την ομάδα από το μηδέν αν εξαιρέσουμε τον Βλάντο (Γιάνκοβιτς) και τον Σι Τζέι Χάρις. Το μυστικό νομίζω ότι είναι τα καλά αποδυτήρια. Έχουμε πάρει παίκτες που τους ψάξαμε πάρα πολύ. Έχουμε περιθώρια βελτίωσης και νομίζω στα δύσκολα θα φανεί η ομάδα, αλλά έχουμε δείξει χαρακτήρα. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κερδίζουμε συνέχεια. Μακάρι. Αλλά δεν υπάρχει ομάδα που κερδίζει συνέχεια, οπότε εκεί θα φανεί η ομάδα, όμως έχουμε δείξει μέχρι τώρα χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, όπως συνέβη και στο Μπιλμπάο, όπου βρεθήκαμε πίσω στο σκορ».

Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Είναι μια δύσκολη έδρα το ξέρουμε. Οι συνεργάτες μου έχουν ήδη ξεκινήσει και ετοιμάζουν αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά όπως έχω πει και στα παιδιά, θέλουμε να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι και να δίνουμε τα πάντα για τη νίκη με όποιον αντίπαλο κι αν παίζουμε».