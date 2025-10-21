Χωρίς τον Μέλβιν ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία - Το πρόγραμμα της ομάδας

Χωρίς τον Κλίβελαντ Μέλβιν θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Άνβιλ στην Πολωνία για την 2η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup.

Οι ασπρόμαυροι προπονήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena, όμως ο Αμερικανός φόργουορντ έμεινε και πάλι εκτός, όπως και με τον Προμηθέα το περασμένο Σάββατο, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο πέλμα και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Πολωνία. Ο Μέλβιν ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, προκειμένου να είναι στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς για τον αγώνα με το Περιστέρι το προσεχές Σάββατο (25/10, 16:00) για την GBL.

Ο ΠΑΟΚ έχει στόχο να μεγαλώσει το νικηφόρο σερί του και να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, με την αποστολή να αναχωρεί σήμερα το απόγευμα από την Ελλάδα. Στις 18:25 είναι προγραμματισμένη η πτήση της αποστολής από τη Θεσσαλονίκη για τη Βαρσοβία. Από την πρωτεύουσα της Πολωνίας, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα μεταβεί οδικώς στο Βλότσλαβεκ, μία πόλη στην οποία επιστρέφει μετά από 29 χρόνια, για ένα ευρωπαϊκό αγώνα, όπως είχε κάνει δηλαδή και στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου της σεζόν 1995-96.

Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στη «Χάλα Μιστρζοβ» το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ το ίδιο βράδυ στις 20:45 (τοπική ώρα και 21:45 ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας με την Άνβιλ.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, συμμετέχουν οι: Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Κέι Τζέι Τζάκσον, Μάρβιν Τζόουνς, Νίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Στεφ Μπράουν, Γιώργος Φίλλιος, Μπεν Μουρ, Τόμας Ντίμσα και Χρήστος Μανθόπουλος.

Διαιτητές του αγώνα της Τετάρτης είναι οι: Φερνάντο Καλατράβα, Ιγκόρ Μιτρόφσκι και Χοακίν Γαρθία Γκονζάλεζ.