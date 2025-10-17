Podcast Κοτζιά: Το αγρίεμα των μούτρων των Ολυμπιακών και ο Ευρωπαίος σέντερ, που έρχεται από το ΝΒΑ

Οι Πειραιώτες έκαναν τρομερή ανατροπή στο Βελιγράδι και άφησαν με άδεια τα χέρια την Μακάμπι.

Η Ευρωλίγκα είναι συναρπαστική και αυτό αποδείχθηκε χθες για μία ακόμη φορά. Η Μακάμπι ήταν με τη νίκη στα χέρια στο 36’, όταν και προηγήθηκε με 93-81, αλλά στο τέλος ήταν ο Ολυμπιακός, που χαμογέλασε, κάνοντας μυθική ανατροπή (95-94).

Ο Τόλης Κοτζιάς στο podcast του αναφέρει γιατί έγινε αυτή η ανατροπή και κυρίως τι καλό έκανε ο Ολυμπιακός στην τελευταία φάση, όπου δεν δέχθηκε καλάθι ήττας.

Κάνει λόγο επίσης για Ευρωπαίο σέντερ, που «κόβεται» τις επόμενες ώρες από το ΝΒΑ και έρχεται από τα μέρη μας.