Αγωνιστική φωτιά και λάβρα ήταν αυτή τη «διαβολοβδομάδα» η Ντουμπάι, καθώς μετά το εκκωφαντικό διπλό επί της Φενέρ λύγισε και την Μπαρτσελόνα σήμερα (83-78), βάζοντας τέλος στο σερί 3 νικών των Μπλαουγκράνα. Φοβερό ματς από τον Πετρούσεφ.

«Η Σταχτοπούτα της διοργάνωσης».

Αυτός ο κοινότοπος δημοσιογραφικός τίτλος συνοδεύει την Ντουμπάι BC από την στιγμή που «μπήκε»- με τον σταυρό στο ένα χέρι και μια βαλίτσα εκατομμυρίων στο άλλο...- στην Ευρωλίγκα.

Και, μεταξύ μας, έστω και κατά συγγραφικό λάθος, η ομάδα του coach Γκόλεματς αρχίζει να μοιάζει με τέτοια: είτε έχετε διαβάσει την εκδοχή του Μπαζίλε, είτε αυτή του Περώ, είτε εκείνη των αδερφών Γκριμ, ξέρετε πως η Σταχτοπούτα ήταν κόρη πλούσιου (λεφτά υπάρχουν), που της φέρονταν άσχημα οι αδερφές και η μητριά της (ας πούμε οι υπόλοιπες ομάδες της λίγκας), αλλά στο τέλος κατάφερε και πήρε την «εκδίκησή» της (ήδη στο 3-2 και στα ψηλά στρώματα τς βαθμολογίας).

Μετά την τεράστια, και σε έκταση, εκτός έδρας νίκη της επί πρωταθλήτριας Φενέρ την 4η αγωνιστική η Ντουμπάι υποδέχτηκε την- ευρισκόμενη σε τρομερή κατάσταση, μετά τις 3 συνεχόμενες νίκες της- Μπαρτσελόνα και της εξήγησε τι πάει να πει μπασκετικό «βερίκοκο».

Εκκινώντας με το πόδι κολλημένο στο γκάζι οι γηπεδούχοι πήγαν στο 20-7, όμως οι Καταλανοί δεν άργησαν να ισορροπήσουν το ματς και να πάνε προηγούμενοι στ' αποδυτήρια (33-34).

That’s one smooth fadeaway pic.twitter.com/dZwee0tGXM — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 16, 2025

Παρά το γεγονός πως ο Κέβιν Πάντερ αποφάσισε να μιμηθεί τον Χουντίνι κι εξαφανίστηκε, όντας παρών, από το παρκέ (μόλις 2 πόντοι με 0/5 σουτ και 2/2 βολές), ο αγώνας παρέμενε ντέρμπι στις αρχές της 4ης περιόδου (63-63).

Από εκείνο το σημείο και μετά με μπροστάρη τον Πετρούσεφ (23 πόντοι, 8 ριμπάουντ) η Ντουμπάι έτρεξε ένα σερί 10-0 και, κατ' ουσίαν, «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, παρά τους ακροτελεύτιους αγωνιστικούς σπασμούς των φιλοξενούμενων που μάζεψαν τη διαφορά.

Το φινάλε βρήκε την πρωτάρα στη διοργάνωση να παίρνει ακόμα ένα ροζ φύλλο (83-78), χάρη και στον τρομερό Μπέικον (20 πόντοι-6 ριμπάουντ-4 ασίστ) αλλά και τον Καμπενγκέλε που έκανε double-double (10 πόντοι-13 ριμπάουντ).

Nothing better than beautiful ball movement in slow-mo 😍@EuroLeague pic.twitter.com/BJSqxUMVlz — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 16, 2025

Κάπως έτσι, η «Σταχτοπούτα» πήγε στο 3-2 μετά από 5 αγωνιστικές και έπιασε τη σημερινή της, πολύ πιο λαμπερή στα χαρτιά, αντίπαλο.

Το παραμύθι της Ντουμπάι συνεχίζεται και μένει να φανεί τι θα γίνει όταν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, εκεί γύρω στα τέλη Απριλίου.

Η κολοκύθα, βλέπεται, έχει την τάση να μεταμορφώνεται.

Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ