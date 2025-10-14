Μίγιοβιτς: «Πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ΑΕΚ, να συνεχίσουμε στο ίδιο "μονοπάτι"»

Ο Στέφαν Μίγιοβιτς, εκ των άμεσων συνεργατών του Ντράγκαν Σάκοτα στην ΑΕΚ Betsson, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για το ξεκίνημα της «Ένωσης» σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα πρώτα συμπεράσματα και τη φιλοσοφία πίσω από το ξεκίνημα της ομάδας.

Αναλυτικά είπε:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από την ΑΕΚ: «Είναι υπέροχες. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι εδώ στην Αθήνα και να έχω την ευκαιρία να δουλέψω σε ένα κλαμπ όπως η ΑΕΚ και δίπλα στον Ντράγκαν Σάκοτα, που σαν προπονητής και άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Όλα στον οργανισμό είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και πολύ επαγγελματικά. Μέχρι στιγμής έχω μάθει αρκετά πράγματα. Όλοι στον οργανισμό μου μιλούν και με κάνουν να νιώθω πολύ όμορφα.. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου ώστε να βρίσκομαι στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Για την εκκίνηση της ΑΕΚ στη σεζόν: «Στο Σούπερ Καπ είχαμε ένα ματς με τον Προμηθέα, αλλά για εμάς ήταν ένα παιχνίδι… προετοιμασίας. Θέλαμε να δούμε τι κάναμε έως τότε στην προετοιμασία. Είχαμε μια εξαιρετική έναρξη στη σεζόν, έχουμε τέσσερις σερί νίκες, αλλά δεν επαναπαυόμαστε, θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Για το αυριανό (15/10) παιχνίδι με τη Ζολνόκι για το BCL: «Δεν είναι εύκολο. Παίζουμε δύο παιχνίδια τη βδομάδα, δουλεύουμε σκληρά και θέλουμε να το δείξουμε στο παρκέ αυτό. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη για φέτος και θέλουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο “μονοπάτι”. Η Ζολνόκι είναι πολύ καλή ομάδα, έχει 5 νίκες συνεχόμενες και παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση και ομαδικότητα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τα εντός έδρας στην Ευρώπη με νίκη».

Για το αν η εικόνα της ομάδας στη Ρίγα είναι αυτό που θέλουν να δείξουν και στον αγώνα με τη Ζολνόκι: «Θέλουμε να παίξουμε πολύ σκληρά στην άμυνα, πολύ physical, να είμαστε επιθετικοί σε κάθε screen και κάθε διεκδικήσιμη μπάλα. Θέλουμε να επιβάλουμε τους κανόνες μας στον αγώνα, γιατί έχουμε πολύ καλό μέγεθος και κορμιά για να παίξουμε άμυνα και, από ‘κει και πέρα, διαθέτουμε το κατάλληλο ταλέντο ώστε να παίξουμε μοντέρνο μπάσκετ στην επίθεση και να σκοράρουμε πολλούς πόντους. Το είδαμε αυτό και στην προετοιμασία απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, όπως η Φενέρμπαχτσε. Σκοράραμε 100 πόντους απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχουμε μεγαλύτερη προσήλωση στην άμυνα κι έπειτα αυτό θα μας βοηθήσει στην επίθεση».

Για το πώς είναι να παίζουν κεκλεισμένων των θυρών: «Είναι πολύ δύσκολο. Είναι σαν ένα… φιλικό ματς ή παιχνίδι προετοιμασίας, γιατί όλοι είναι μόνοι τους. Το βιώσαμε και με τον Πανιώνιο. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς αυτή, γιατί δεν παίζαμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Κάναμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι πρώτα απ’ όλα στην άμυνα και μετά έγιναν όλα πιο εύκολα».

Για τον Ντράγκαν Σάκοτα: «Είναι καταπληκτικός, πρώτα απ’ όλα σαν άνθρωπος. Όταν μου τηλεφώνησε και στη συνέχεια είχαμε τη συνάντηση, είπα κατευθείαν ότι θέλω να έρθω να δουλέψω γι’ αυτόν. Έμαθα πολλά ήδη μέσα σε έναν μήνα. Είναι απίστευτο το πώς ασχολείται με το μπάσκετ όλη μέρα, μπορεί να δει ακόμη και 5-6 αγώνες μέσα σε μία μέρα. Είναι ένας μέντορας, ένας καθηγητής για όλους μας, προπονητές και παίκτες. Ελπίζω όταν τελειώσει η σεζόν να έχω γίνει καλύτερος προπονητής».

Για τους νεαρούς παίκτες στην ΑΕΚ: «Στην ΑΕΚ έχουμε πολλούς νεαρούς παίκτες. Δουλεύουμε κάθε μέρα μαζί πριν και μετά την προπόνηση. Έχουν πολλή ενέργεια, μιλούν με εμένα και τους προπονητές καθημερινά. και είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να δουλεύεις με νεαρούς παίκτες. Είναι πολύ καλό για την ομάδα και για εμάς τους προπονητές να έχουμε παιδιά που θέλουν να βελτιώνονται και να μαθαίνουν».

Για την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού U16 με τη Σερβία: «Και για εμένα και για τα παιδιά και για το σέρβικο μπάσκετ ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως η Σερβία έχει πολλούς παίκτες με ταλέντο, που δουλεύουν επαγγελματικά και που μπορούν στο μέλλον να παίξουν στο ψηλότερο επίπεδο και στην Εθνική ομάδα. Αυτός είναι και ο στόχος».