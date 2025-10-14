Μπούτσκος για Τρέπτσα: «Να παίξουμε με ταχύτητα και υψηλή ένταση»

Ο Παντελής Μπούτσκος ανέλυσε την Τρέπτσα από το Κόσοβο στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, τονίζοντας πως πρέπει να παίξουν με ταχύτητα και υψηλή ένταση.

Αναλυτικά όσα είπε στο PAOK BC:

«Με μία ιδιαίτερη αύρα από την περσινή μας πορεία, αλλά και με ισχυρό αίσθημα ευθύνης ότι πρέπει να αυξήσουμε τη διάρκειά μας, σε υψηλά στάνταρ απόδοσης, ξεκινάμε με ενθουσιασμό το ευρωπαϊκό μας ταξίδι στο FIBA Europe Cup.

Πρώτος αντίπαλος η Trepca από το Κόσοβο, μία σκληρή ομάδα, που επίσης έχει την εμπειρία των προκριματικών του BCL.

Στην περιφέρεια το δίδυμο των Αμερικανών γκαρντ Payne και Russel έχει την ευθύνη για το μεγαλύτερο μέρος τόσο της δημιουργίας, όσο και της εκτέλεσης. Στη ρακέτα, σημαντικός πόλος είναι ο γνώριμος από τη θητεία του στην Ελλάδα, Brown με το above the rim παιχνίδι του. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να υποτιμήσουμε το supporting cast που αποτελείται από ικανούς σουτέρ, όπως ο έμπειρος Hajrizi.

Γνωρίζοντας καλά το format της διοργάνωσης. Δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες εντός έδρας, αφού την πρόκριση παίρνουν ο πρώτος του κάθε γκρουπ και οι έξι καλύτεροι δεύτεροι από τους δέκα συνολικά ομίλους. Κάθε κατοχή είναι σημαντική, αφού ακόμη και η διαφορά πόντων μπορεί να έχει τη σημασία της.

Με τη διαδικασία των δύο αγώνων την εβδομάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να βρούμε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό, να πάμε βαθύτερα στις συνεργασίες και τους αυτοματισμούς μας αλλά κυρίως να δοκιμαστεί ο χαρακτήρας, η ανθεκτικότητα και οι αντοχές της ομάδας μας.

Θέλουμε να επιβάλλουμε τους δικούς μας κανόνες σε ένα ''must win'’ παιχνίδι, να παίξουμε με ταχύτητα, με υψηλή ένταση και στις δύο άκρες του παρκέ και με τη βοήθεια του κόσμου μας να κάνουμε το πρώτο βήμα σ' ένα παλατάκι που είναι πλέον ένας πολύ ελκυστικός προορισμός».