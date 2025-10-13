Πήρε το Θεσσαλικό ντέρμπι η Νίκη Βόλου και έκανε το 2/2

Η Νίκη Βόλου διπλασίασε τις νίκες της στην Elite League, καθώς στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική και μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ επικράτησε 90-73 των Τρικάλων Basket στο θεσσαλικό ντέρμπι.
Διαιτητές: Λόρτος-Ντόγκας-Αγραφιώτης Β. (Τέγα)
Δεκάλεπτα: 23-18, 35-32, 59-51, 90-73
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 17 (2), Τζόνσον 28 (3), Παπαδόπουλος, Φιλοξενίδης 3, Δήμος 14, Καραγεωργίου 9 (3), Σπυρόπουλος 2, Βλαχογιάννης 2, Μπακέας, Νίκολης, Τσουμάνης 15
Τρίκαλα Basket (Καμπούρης): Μπλάκσερ 5 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 3, Τσαφαράς 7 (1), Κοκορέλης 6, Γουάσινγκτον 20 (1), Κολσούζογλου 15, Μπαλός 6, Πηλίτσης 11 (3), Γαρέζος
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής (11-13/10):
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74
Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδας 78-77
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Σοφάδες 63-55
Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60
Πανερυθραϊκός-Vikos Φalcons Ιωαννίνων 78-79
Λαύριο-Πρωτέας Βούλας 84-99
Evertech Παπάγου-Αιγάλεω 85-80
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18-20/10)
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
17:00 Αιγάλεω-Λαύριο
17:00 Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου
17:00 Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας
17:00 Σοφάδες-Ψυχικό
17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Evertech ΑΣ Παπάγου
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός