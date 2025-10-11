Κυβερνητική λύση με νέα διάταξη, κανονικά στους πάγκους οι προπονητές

Με νέα διάταξη, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δίνει λύση -σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA- στο θέμα που προέκυψε με τους προπονητές μπάσκετ και άπαντες θα καθίσουν κανονικά στους πάγκους τους.

Τέλος στο θέμα που δημιουργήθηκε με έγγραφα για… ψυχιάτρους και ποινικά μητρώα μπαίνει από το υφυπουργείο αθλητισμού.

Ο Βρούτσης παρενέβη και ετοιμάζει διάταξη που θα ακυρώσει τις… τρελές προυποθεσεις που ζητούνταν από Έλληνες και ξένους προπονητές για να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας τους.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι προπονητές του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Πανιωνίου, του Αμαρουσίου, του Κολοσσού και του ΠΑΟΚ θα έχουν δικαίωμα να κοουτσάρουν κανονικά σήμερα και αύριο.

Το θέμα έφερε στο φως της δημοσιότητας χθες βράδυ το SDNA μετά από αλληλογραφία της ΓΓΑ και της ΕΟΚ που τελικά λήγει με παρέμβαση του υφυπουργού αθλητισμού.