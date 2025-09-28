Έκαναν το μπάσκετ μαγαζάκι τους και το χαίρονται παρέα

Το Super Cup ήρθε να πιστοποιήσει τις «μαύρες μέρες» τις οποίες ζει το άθλημα, με τους πρωτεργάτες να βρίσκονται… πρώτη μούρη και να χαίρονται για τα κατορθώματά τους.

Το φιάσκο του Super Cup ολοκληρώθηκε στη Ρόδο. Μια διοργάνωση που της έβαλαν… ταφόπλακα και το πανηγύριζαν από πάνω. Το διαφήμιζαν σα γιορτή και τελικά ήταν ακριβώς το αντίθετο: Η απόλυτη υπενθύμιση της κατάντιας και της σκοτεινής εποχής στην οποία έχει περιέλθει το άθλημα.

Ο Λιόλιος ήταν εκεί και παρακολουθούσε, παρέα με τον Μελή. Εκεί ήταν και οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Οι πρωτεργάτες της συγκεκριμένης κατάστασης, την οποία ήθελαν να χαρούν και το έκαναν.

Σε ένα γήπεδο άδειο, παρά τις προσκλήσεις που μοιράστηκαν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει και η δικαιολογία του εργάσιμου της ημέρας.

Με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα υβριστικά κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ούτε παρατήρηση εννοείται δεν καταγράφηκε από τους διαιτητές.

Ματς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Προμηθέα, με τον Καραγιαννίδη να μην αγωνίζεται γιατί είναι δανεικός απ’ τους «ερυθρόλευκους». Και φοβήθηκαν μην τους απειλήσει προφανώς. Λογικό είναι θα σκεφτεί κανείς. Παίκτης που πληρώνεται buy out 500.000 ευρώ γι’ αυτόν, πρέπει να είναι ικανός να απειλήσει μόνος του έστω και τον Ολυμπιακό στην καλή του βραδιά.

Ο κόουτς της ομάδας της Πάτρας στο πρώτο time outείπε στους παίκτες του «δεν είναι φιλικό». Ήταν δύσκολο να τους πείσει και ήταν σωστή η κίνηση του ρεπόρτερ που μετέφερε την ατάκα.

Η ΕΡΤ πριν αρχίσει η αναμέτρηση έκανε καταμέτρηση τίτλων των αδερφών Αγγελόπουλων. Όχι συνολικά του Ολυμπιακού ως μπασκετικό τμήμα. Πόσους έχουν πάρει οι ιδιοκτήτες του.

Κι έχει σίγουρα ενδιαφέρον. Ειδικά αν τους βάλεις δίπλα στους τίτλους που μονομάχησαν με τους Γιαννακόπουλους. Μια 20ετία δηλαδή. Με το 4ο Super Cup χθες μείωσαν σε double score. Αν μη τι άλλο, επιτυχία.

Οι πρόεδροι ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ, οι διοικήσεις Ολυμπιακού και Προμηθέα (sic πλεονασμός) φούσκωναν από καμάρι μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Θεωρώντας πως πέτυχαν το σκοπό τους. Έκαναν το μπάσκετ μαγαζάκι τους. Σε κάθε τομέα. Από την άδεια εξέδρα, από το παρκέ, μέχρι τα συνθήματα.

Στην πράξη το μόνο που πέτυχαν είναι να τελειώσουν μια και καλή το Super Cup. Το τρόπαιο που αρνήθηκε να σηκώσει ο Μπαρτζώκας σε μια σπάνια επίδειξη αυτογνωσίας. Το ίδιο τρόπαιο που το πήγαν στον Βεζένκοφ και έδειξε τον Λαρεντζάκη, που αναρωτήθηκε «εγώ τι να το κάνω;». Τέτοιο βαρύτιμο τρόπαιο που τους τρολάρει όλη η Ελλάδα…

Δεν τους έμειναν πολλά. Το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Έχουν πλέον την τεχνογνωσία να το κάνουν. Όσο τους επιτρέπει το ίδιο το κράτος, χαζοί είναι να σταματήσουν; Όσο ο Βρούτσης τους κοιτάζει, όσο ο πρωθυπουργός αγνοεί την επιστολή 5 διεθνών για τα τεράστια προβλήματα που καθορίζουν αποτελέσματα και τίτλους, τα «ποντίκια» πάνω στο καράβι θα χορεύουν.

Η εικόνα, ο ήχος, η πραγματικότητα, δεν αλλοιώνονται πάντως. Ακόμη και το… Beach Cup όπως το έλεγε πάντα ο Αταμάν, έχασε την όποια αξία του. Για να καμαρώνουν πως κάτι έκαναν, επιδεικνύοντας τις μόνες και πραγματικές τους προθέσεις στο πώς πρέπει να κρίνονται οι τίτλοι.