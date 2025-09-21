Κοντά στους 18.000 θεατές στο τουρνουά για τον Παύλο!

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το εγχείρημα Αυστραλία για την εξάπλωση του τουρνουά καθώς την Κυριακή τα δύο ματς παρακολούθησαν με κοινό εισιτήριο περίπου 18.000 φίλαθλοι στο χωρητικότητας 21.000 Qudos Bank Arena.

Στο πρώτο ματς που αγωνίστηκαν οι Σίδνεϊ Κινγκς με την Παρτίζαν αλλά και στο δεύτερο του Παναθηναϊκού με την Αδελαΐδα το γήπεδο ήταν σχεδόν κατάμεστο.

Η διάδοση του ονόματος του Παναθηναϊκού στην άλλη άκρη της γης και η αγκαλιά στους Έλληνες ομογενείς πέτυχε στον απόλυτο βαθμό σε ένα δύσκολο εγχείρημα που ήταν όμως προσεγμένο στη λεπτομέρεια.

Σε δύο μεγαλουπόλεις, στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, ο Παναθηναϊκός έφερε άρωμα Ελλάδος και παράλληλα είχε και επικοινωνιακό αλλά και οικονομικό όφελος που μπορεί να περνάει σε δεύτερη μοίρα αλλά δεν παύει να αποτελεί κι έναν επιπλέον πυλώνα που επιβεβαιώνει την επιτυχία του πρότζεκτ.

Άλλωστε τον επόμενο χρόνο ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την προσπάθεια εξάπλωσης του brand name προσεγγίζοντας την τεράστια αγορά της Κίνας.

Δείτε τις φωτογραφίες: