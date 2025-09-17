ΑΕΚ και Φενερμπαχτσέ αναμετρήθηκαν σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, το οποίο τελικά έληξε ισόπαλο με 102-102 μετά από μία παράταση. Εξαιρετικά δείγματα από τους παίκτες του Σάκοτα, με τον Μπάρτλεϊ να ξεχωρίζει.

ΑΕΚ και Φενερμπαχτσέ «χάρισαν» στον κόσμο ένα εκπληκτικό ματς ενόψει της νέας σεζόν. Οι δύο ομάδες έπαιξαν υπέροχο μπάσκετ, καμία δεν κατάφερε να ξεφύγει ποτέ στο σκορ. Οι Τούρκοι πήγαν μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια (40-47), αλλά η Ένωση ανέβασε την απόδοσή της στην επανάληψη και τελικά το ματς οδηγήθηκε στην παράταση (91-91). Και στον έξτρα χρόνο οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (102-102) και τελικά αποφασίστηκε να μην παιχτεί και δεύτερη παράταση, με τον αγώνα να λήγει ισόπαλος.

Για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Αρμς είχε 21 πόντους, ο Σίλβα 19 και ο Γκρέι 13. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μπιμπέροβιτς με 24 πόντους, ο Χολ με 22 αλλά και Μπόλντγουιν με 17.

Καλό ξεκίνημα από τις δύο ομάδες και προβάδισμα για την Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με τους Μπόστον και Μέλι προηγήθηκε γρήγορα με 0-5. Ο Σίλβα πέτυχε το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ, με τους Χολ και Μέλι να ανεβάζουν τη διαφορά στους 6 (4-10). Με τους Γκρέι και Σίλβα ο «Δικέφαλος» ισοφάρισε σε 10-10 και με τον Αρμς βρέθηκε να προηγείται με 14-12. Μπόλντγουιν και Μπόστον έβαλαν ξανά μπροστά την τουρκική ομάδα (14-18) και τελικά η πρώτη περίοδο ολοκληρώθηκε με την Φενερμπαχτσέ να προηγείται με 21-26.

Στο +7 στα αποδυτήρια η τουρκική ομάδα

Οι Τούρκοι μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τους Μπιμπέροβιτς, Κόλσον και Μπόλντγουιν έφτασαν στο +10 (23-33). Ο Σίλβα έδωσε... ανάσα στην ΑΕΚ (25-33), αλλά η Φενέρ με τους Μπιμπέροβιτς και Μπόλντγουιν έκανε το 28-41. Ο Ζάγκαρς έφερε την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο +14 (30-44), με την ΑΕΚ να μειώνει σε 36-47 με τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ και με τον Αρμς να διαμορφώνει το 40-47 του ημιχρόνου.

Πάτησε το... γκάζι και προηγήθηκε η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά στην επανάληψη και με τους Αρμς, Σίλβα, Γκρέι και Μπάρτλεϊ κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με 51-47. Με το Μπιρτς η Φενέρ πέρασε μπροστά και το προβάδισμα συνέχισε να αλλάζει μέχρι το 56-56. Τότε, οι Χολ και Μπάκοτ έδωσαν στην τουρκική ομάδα μία διαφορά 8 πόντων (56-64). Η ΑΕΚ... πάτησε το γκάζι και με τον Κουζμίνσκα, τον Μπάρτλεϊ, τον Λεκαβίτσιους και τον Χαραλαμπόπουλο κατάφερε να τελείωσε την τρίτη περίοδο μπροστά με 70-68.

Ο Αρμς έστειλε το ματς στην παράταση

Με τον Μπάκοτ η Φενέρ ισοφάρισε σε 70-70 αλλά η ΑΕΚ με το τρίποντο του Μπάρτλεϊ πήρε ξανά το προβάδισμα (75-72). Μετά το καλάθι του Σίλβα, ο Μπιμπέροβιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 77-77, αλλά με τους Σίλβα, Αρμς και Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έφτασε στο +5 (84-79). Με ένα 6-0 και το τρίποντο του Χολ οι Τούρκοι πέρασαν μπροστά με 84-85, ενώ ο ίδιος σκόραρε ξανά για το 84-87. Ο Γκρέι μείωσε στον πόντο (86-87), με τον Μπάκοτ με 1/2 βολές να διαμορφώνει το 86-88. Ο Αρμς με ένα δύσκολο καλάθι ισοφάρισε σε 88-88 αλλά ο Μπιμπέροβιτς με τρίποντο έκανε το 88-91. Ο Αρμς έδωσε ξανά λύση στην ΑΕΚ για το 90-91 και με 10,1" να απομένουν ο Σίλβα κέρδισε φάουλ και βολές. Με το 1/2 ισοφάρισε σε 91-91 και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, αφού ο Κόλσον αστόχησε σε τρίποντο.

Ισόπαλο φινάλε στην ματσάρα

Ο Μπιμπέροβιτς σκόραρε για το 91-93, με τον Αρμς να μειώνει σε 93-94. Ο Μπάκοτ με βολές διαμόρφωσε το 93-96 και ο Μπιμπέροβιτς μετά από αντιαθλητικό φάουλ έκανε το 93-98. Ο Αρμς με βολές έριξε τη διαφορά στους 3 (95-98) και ο Χολμς έκανε το 95-100. Ο Κουζμίνσκας ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο για το 98-100 με 2:38 για το φινάλε. Ο Μπάρτλεϊ με βολές ισοφάρισε σε 100-100 και ο Φλιώνης έβαλε μπροστά την ΑΕΚ με 102-100. Ο Μπάκοτ αστόχησε σε δύο βολές αλλά ο Μπιμπέροβιτς στο 0,9" ισοφάρισε σε 102-102. Ο Μπάρτλεϊ πρόλαβε να σουτάρει στο τέλος αλλά αστόχησε και το ματς ολοκληρώθηκε, μετά από το αίτημα του Γιασικεβίτσιους.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 40-47, 70-68, 91-91, 102-102 (παρ.)