Αυτό είναι το ποσό που πήραν οι Γερμανοί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

Η Γερμανία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket και οι παίκτες των «πάντσερ» έβαλαν στις τσέπες τους ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Η Εθνική Γερμανίας έγραψε ιστορία και με μπροστάρη τον Ντένις Σρέντερ κατέκτησε το χρυσο μετάλλιο στο Eurobasket, με τους παίκτες του Άλεξ Μουμπρού να γεμίζουν τις τσέπες τους χρήματα από το χρηματικό έπαθλο του τίτλου.

Σύμφωνα με τη BILD, κάθε διεθνής θα εισπράξει 30.000 ευρώ ως μπόνους για το χρυσό μετάλλιο, ποσό που θα ήταν 25.000 ευρώ σε περίπτωση ασημένιου και 20.000 ευρώ για το χάλκινο.

Τα ίδια πριμ θα ισχύσουν και για την εθνική γυναικών, η οποία ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα γίνει στην πατρίδα τους.