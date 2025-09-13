Μύκονος και ΑΕΚ Λάρνακας αναμετρήθηκαν για το τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», με τον αγώνα να λήγει ισόπαλος με 70-70.

Μύκονος και ΑΕΚ Λάρνακας συμμετέχουν στο τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», το οποίο διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη ώστε να προετοιμαστούν για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων... έληξε ισόπαλη αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν μετά το τελικό 70-70 να μην παίξουν παράταση και να ολοκληρωθεί το ματς.

Ο Κάναντι ξεκίνησε καλά τον αγώνα και πέτυχε τους πρώτους τέσσερις πόντους της Μυκόνου, με την ΑΕΚ Λάρνακας να... πατάει το γκάζι και να περνάει μπροστά με 10-17. Η ομάδα του Ζιάγκου βρήκε «απαντήσεις» και τελικά τελείωσε την πρώτη περίοδο μπροστά με 21-20. Ο Μάντζαρης κατάφερε διαμορφώσει το 31-28 με τρίποντο, αλλά με ένα νέο... ξέσπασμα η ΑΕΚ βρέθηκε να προηγείται με 7 πόντους (34-41). Ο Μουρ ευστόχησε σε ένα μακρινό σουτ και διαμόρφωσε το 37-41 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη οι πρωταθλητές Κύπρου μπήκαν καλύτερα έφτασαν στο +10 (39-49). Η Μύκονος είδε τον Άπλμπι να μειώνει με έξι πόντους του και ο Καβαδάς κατάφερε να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του (51-50). Η Μύκονος διατήρησε το προβάδισμα και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με 57-54.

Ο Έβανς διατήρησε τη διαφορά στους πέντε πόντους (67-62) αλλά με ένα σερί η ΑΕΚ Λάρνακας κατάφερε να ισοφαρίσει σε 70-70. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, αφού οι δύο ομάδες αποφάσισαν να μην παίξουν παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 37-41, 57-54, 70-70

Μύκονος Betsson BC (Ζιάγκος): Άπλμπι 13 (2), Μουρ 12 (4), Ρέι 13 (2), Καββαδάς 8, Γερομιχαλός 2, Ερμείδης, Σκουλίδας 6 (2), Μπιλλής, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3 (1), Κάναντι 8 (1), Έβανς 5.

Petrolina AEK Λάρνακας BC: Χόλινγκσγουορθ 15, Κούπερ 13 (1), Γιανναράς 6 (2), Βαρσος 3, Νότατζ 9 (1), Λοϊζίδης, ΜακΚίνις 8, Παπαδόπουλος, Χαντ 9 (1), Ντιγκς 5 (1), Μπενζανισβίλι 2.