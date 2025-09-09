Εύκολη φιλική νίκη για την ΑΕΚ κόντρα στην Βαλτσέα

Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα της Βαλτσέα στην τελευταία φιλική αναμέτρηση επί ρουμανικού εδάφους.

Από τα τέλη της δεύτερης περιόδου η «Ένωση» πήρε το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το φινάλε, κατακτώντας τη νίκη.

Επόμενος φιλικός αγώνας για το συγκρότημα του Ντράγκαν Σάκοτα, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, απέναντι στην πρωταθλήτρια Euroleague, Φενέρμπαχτσε.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 47-54, 61-77, 80-99

Βάλτσεα (Άλβαρες): Τάιρελ 14, Τοχατάν 7, Γκέιμπριελ 8, Χάντσον 13, Ροτάρου, Νικοάρα 4, Κασάλε 4, Μακάφι 5, Κις, Ούτα 25.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης, Χουχούμης 2, Φλιώνης 4, Λεκαβίτσιους 14(4), Αρσενόπουλος 9(3), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 10(2), Μπάρτλεϊ 17(3), Αρμς 21(1), Σίλβα 14.