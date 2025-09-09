ΠΑΟΚ - Μυστακίδης: Ανταλλαγή εγγραφών και αναμονή για τον οικονομικό έλεγχο της ΚΑΕ

Εντείνονται οι επαφές των διοικούντων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ασπρόμαυρης KAE από τον Έλληνα επιχειρηματία.

Τις τελευταίες ώρες οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ανταλλαγές εγγράφων σχετικά με το έγγραφο εμπιστευτικότητας, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει σχετικά το βράδυ της Κυριακής για τη δική της κίνηση, ενώ μία μέρα μετά οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη απάντησαν αποστέλλοντας το ίδιο έγγραφο με μερικές διορθώσεις.

Έτσι, μετά από αυτή την εξέλιξη, που αποδεικνύει πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχωράει το ζήτημα του κ. Μυστακίδη, αναμένονται σήμερα οι σχετικές υπογραφές του εγγράφου εμπιστευτικότητας και από τις δύο μεριές. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και με το «letter of intent», μέσω του οποίου θα περιγράφεται ο τρόπος επένδυσης στην ΚΑΕ από την πλευρά Μυστακίδη, ποιο είναι το οικονομικό ή και αγωνιστικό πλάνο

Εφόσον οι δύο πλευρές συμφωνήσουν οριστικά με το έγγραφο εμπιστευτικότητας και το «letter of intent», τότε το επόμενο βήμα θα είναι η αποστολή όλων των οικονομικών στοιχείων από πλευράς ΚΑΕ (χρέη και γενικότερα οικονομικές υποχρεώσεις) σε εκείνη του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, κάτι που θα αποτελέσει και την έναρξη του οικονομικού ελέγχου της ΚΑΕ. Όλα δείχνουν πως οι διοικούντες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχουν δώσει σαφή προτεραιότητα στον Αριστοτέλη Μυστακίδη, έχοντας παγώσει προς το παρόν το ενδιαφέρον που αποκάλυψε ο Θανάσης Χατζόπουλος και από τις ΗΠΑ.